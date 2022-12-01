轟台智光綁架！95%業務在北市府是「怪案」　柯文哲：我忍它8年了

記者陳家祥／台北報導

台北市政府日前向議會提出警察局設置錄影監視器預算但書的覆議案，但11月28日遭議會直接否決，大會只花1分鐘就通過原決議，打臉柯市府。市長柯文哲1日召開記者會，怒轟國、民兩黨聯合起來汙錢，並直言已經忍耐該頻道商「台智光」8年，晨會不知道討論過幾次要怎麼對付，「這個就是怪案，我也不曉得當年是笨還是壞，才搞了這個廠商出來」。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）



媒體問到，未來若下一任市長同意議會這樣做，會再跟市民做溝通？柯文哲說，他當了8年市長，非常清楚改革一定要從內部改革起。什麼意思？議會索資不給資料，議員哪有辦法？因此他當市長以後下令，議員索資全部要給，不給的部分要專案、要府會連絡人長官同意，或是到秘書長以上才可以同意不給。

「我們是採用公開透明，台北市政府每天挨打，其實我是故意挨打，因為挨打過程中可以把內部問題一樣一樣清掉。」柯文哲說，這取決於長官的態度，不然新竹市12億棒球場，如果在台北市早就公布工程款細項了，到現在為止新竹市政府有公布過嗎？12億棒球場就這樣打2場結束，也不用跟社會交代？所以改革一定要從內部才有辦法改革起，從外部是很困難的。

至於把矛頭指向議會跟財團勾結，是否有明確證據？柯文哲說，這個頻道商叫「台智光」，已經忍耐它8年了，當年流標6、7次才得標，「一進來…，我跟你講，你想想看，一家廠商它95%業務就只有台北市政府，等於台北市政府被它綁住」。

柯文哲指出，合約一簽25年，郝龍斌時代簽的他也沒有辦法，過去還曾問如果要解約要怎麼辦？不過是這樣，台智光的業務95%是台北市政府，台北市政府大概95%業務市警察局用它的系統，所以這變成綁在一起，「我今天如果把他開除，我一下子我們警察局的CCTV系統沒辦法運作」。

「這個我當了8年市長，每次在晨會不知道討論過幾次要怎麼對付台智光。」柯文哲表示，人家說他以前5大弊案後來都不講了，講有什麼用？講我還是要面對處理問題，管你是不是弊案，弊案也好、不是弊案也好，都是要應付，「這個就是怪案，我也不曉得當年是笨還是壞，才搞了這個廠商出來」。

另外，有議員回擊，稱警政委員會多次討論，局長都在，且3次朝野協商局長、副市長都在，都沒有提出異議，做成決議後才覆議，讓議員不能接受。

柯文哲說，當市長常常是做最後的把關者，不可能去議會每一場去協商。這案子會被我發現是為什麼？因為我要求說預算審完每一條但書我要在晨會一條一條看過，才被我抓到。

警察局長楊源明說，議會不管在警政衛生小組的審查或在政黨協商，我們警察局從來沒有同意這個但書的內容，但是政黨協商在議會強行通過，這部分有很多人都參與這過程。

柯文哲表示，台智光的問題花了8年沒辦法解決，為什麼？這種系統1.4萬支攝影機同時要轉換系統，沒有想像那麼容易，也找過中華電信研究過怎麼轉換。所以常常是這樣，以前的決定，後面就要花很大力氣去控制。

柯文哲說，覆議的時候，林國成也有舉手，議長跟他揮揮手說不要講，所以我要跟大家講，其實國家的公平正義要靠很兇悍的人維持其實不對，應該靠絕大多數國民小小的反抗比較好，「這案子我覺得就是大家和稀泥，一路到我面前才被我攔下來，講實話就是這樣」。

副市長彭振聲強調，他不是沒有意見，因為議會的政黨協商是議會的協商，警察局一再充分表達意見，局長解釋很清楚，政黨協商應該是議會對市政府提案的決議，市府不能一直說「我反對」，規則裡面市政府是負責解說。