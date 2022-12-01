柯文哲轟財團勾結議會　綠酸「選2024炒聲量」藍嗆「亂指控可提告」

▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市政府日前向議會提出警察局設置錄影監視器預算但書的覆議案，但遭議會直接否決、通過原決議。市長柯文哲1日召開記者會，怒轟國、民兩黨聯合起來汙錢。對此，議會民進黨團總召江志銘說，若對預算有意見，應該大會通過時就要發表看法，任何情緒上的宣洩沒有意義，只是要累積2024選總統的聲量；國民黨團書記長秦慧珠則說，柯文哲身為市長隨便指控圖利廠商，誹謗所有議員，「若要提告，可能可以成立」。

民進黨團總召江志銘說，今天柯文哲招開記者會所有指控，都是他是個人情緒宣洩，這是經過議會委員會、大會審查及政黨協商做成的結論，「若柯文哲對預算有意見，大會通過時，應該要發表所有看法」，就算市府沒有表決權，也應第一時間發表意見。

江志銘認為，柯文哲在最後選舉正忙時、選前一周才提出覆議案，不光明磊落，選後議會馬上召開臨時大會，也經過大會否決，但柯文哲事後還在說三道四，「柯文哲任期不到一個月，做好市政交接，任內有重大政策需要下一任市長支持推動，不如提出這樣的願景」，任何情緒上的宣洩沒有意義，再罵藍、罵綠，只是要累積2024競選總統的聲量。

至於柯文哲直指圖利廠商？江志銘說，「這是莫須有的指控」，要以2Ｍ、3Ｍ，這是技術專業問題，議會審查時都有經過充分討論，警察局也有表示意見，議員也有堅持；政黨協商時藍綠也有爭執，每名議員都很認真看待審查，「怎麼可把藍綠都罵？且議會都是多數決，應該是要尊重，對所有議員不公平」。

而民眾黨唯一一席議員林國成，是否有表達意見？江志銘說，民進黨議員都還有拍桌痛罵的，比民眾黨還激烈，但因為政黨協商，大家和諧狀況下，尊重議長裁示，「不能說只有你舉手，但很多議員表達反對意見，站在尊重多數情況下，才通過議案，且議案也是經過層層審查，才送到政黨協商」。

媒體追問，是否認為柯文哲會拖過12月25日？江志銘說，柯文哲偷偷摸摸提出覆議案，現在應該要尊重議會決議；要提覆議，就要尊重民意，「議會已經做成決議應該要尊重，不是要譴責藍綠」，柯文哲開記者會要累積個人聲量，這件事情本來就是要讓下一屆市長處理，有其他問題，就讓下一屆市長執行。

國民黨團書記長秦慧珠則說，柯文哲身為市長隨便指控圖利廠商，誹謗所有議員，「若要提告，可能可以成立」；若認為藍綠掛勾，應該要有明確證據，沒有詳細資料，身為首都市長，隨便指控議員圖利財團，這樣市長，非常匪夷所思。

媒體問到，該案是在郝龍斌時代簽約，且「台智光」的背後為高育仁家族，疑有官商勾結？秦慧珠說，柯文哲擔任8年市長，下台前才提出，這8年到底在幹嘛？難道8年都在配合議會？現在才在放馬後炮，在政治、行政責任都沒盡到，把所有責任推給別人，若要參選總統，可能會亂七八糟。

秦慧珠表示，此案經過層層程序，先在委員會通過、大會二讀，進入朝野3輪協商，「這些官員都在場，且可以表達意見，但市府官員都沒有完全表達」，通過後，又在議會休會一個月提覆議，若覺得議會窒礙難行，應該要在通過後馬上提，「覆議不成就汙衊議會，柯文哲不承擔政治、行政責任，責罵下屬，北市府從上到下不負責任的表現」。