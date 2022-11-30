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嘉義縣360度美照熱點曝！「海鼠山1314觀景台」IG熱搜

▲▼ 嘉義4大360度全景美拍景點攻略。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 嘉義4大360度全景美拍景點攻略。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣超美的360度大景一次收！從1314觀景台俯瞰360度的海鼠山茶園美景，登上21公尺高的曾文水庫觀景樓環視360度水庫湖景，在直通天際的360度小笠原山觀景台看日出、賞夕陽，還有去年剛全新落成的360度「民雄之森」景觀橋，讓人直呼「嘉義美景真的很廣，連廣角相機都快拍不下！」

▲▼ 嘉義4大360度全景美拍景點攻略。（圖／嘉義縣政府提供）

180度美景不算什麼，360度才夠看！嘉義縣文化觀光局推薦4大360度美拍景點，首推IG上熱搜的打卡景點「海鼠山1314觀景台」，海鼠山位於海拔1314公尺，故取名「一生一世」諧音，一旁設有以18種語言建構而成的白色「1314愛情塔」，很適合情人們在美麗的茶園景色下大聲喊出「我愛你」，從觀景台上以360度視野零死角飽覽茶園美景，綿延起伏的翠綠茶園，一塊塊地彷彿就像上帝遺忘的抹茶蛋糕，瞬間療癒人心；曾文水庫是全台最大的水庫，登上六層樓高的觀景樓，可以肆意欣賞360度的湖景風光，再搭上觀光遊艇徜徉在偌大的水域空間，一次飽覽曾文水庫。

▲▼ 嘉義4大360度全景美拍景點攻略。（圖／嘉義縣政府提供）

位於阿里山森林遊樂區的「小笠原山觀景平台」，海拔高2488公尺，360度的環景平台超適合觀賞日出、雲海、夕陽跟星空，更曾吸引少女團體AKB48取景拍攝MV，幸運的時候還能看見世界保護級的「帝雉」！去年嘉義剛全新落成的360度「民雄之森」景觀橋，坐落在嘉義縣表演藝術中心旁，總長約225公尺，純白曲線的景觀吊橋被大讚像是飛龍在天，為張瑪龍建築師設計，夜晚點燈時更像是空中的火龍，令人驚艷不已。

▲▼ 嘉義4大360度全景美拍景點攻略。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣長翁章梁表示，嘉義的山區不僅有茶園景緻、山林步道跟日出雲海大景，海區更有夢幻海景、候鳥奇景，這次推薦360度無敵大景，歡迎全國各地遊客親眼來見證，將嘉義的360度美景盡收眼底。

▲▼ 嘉義4大360度全景美拍景點攻略。（圖／嘉義縣政府提供）

文觀局長許有仁提到，秋冬是雲海最佳時間點，推薦遊客可以到大阿里山區看日出、追雲海，同時也預告明年1月1日元旦，縣府將在阿里山森林遊樂區的祝山停機坪舉辦一年一度的日出印象音樂會，邀請全國的遊客一起來迎接新年的第一道曙光，也提醒遊客提早規劃好遊程、訂好住宿，跨年3天連假一次把嘉義玩個夠。

▲▼ 嘉義4大360度全景美拍景點攻略。（圖／嘉義縣政府提供）

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