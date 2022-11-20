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美麗櫃姐連3變！愛烘培衝日本藍帶學校　返家鄉選代表拚連任

記者邱中岳／嘉義報導

嘉義縣竹崎鄉代表邱韻潔，在2022年九合一大選尋求連任嘉義縣竹崎鄉代表，邱韻潔大學畢業後因熱愛烘培，前往巴黎藍帶廚藝學校日本分校鑽研甜點，回國後在台北知名連鎖甜點店擔任行銷總監，因為父親一職都在家鄉公家單位從事幕僚工作，在父親帶領下2018年返鄉參選代表，邱韻潔也表示，希望能夠繼續為了竹崎鄉爭取福利。

邱韻潔，36歲，已婚育有1子，從南華大學企業管理系畢業後到台北百貨公司當專櫃小姐，因為對甜點有著高度的熱誠，於是又前往巴黎藍帶廚藝學校日本分校，花了3個月的時間進修甜點製作，返台後隻身前往台北打拼，也在台北知名連鎖甜點店擔任行銷總監。

▲▼嘉義縣竹崎鄉代表邱韻潔，放棄熱愛的甜點返鄉，替鄉民爭取福利發聲。（圖／邱韻潔提供）

▲嘉義縣竹崎鄉代表邱韻潔，放棄熱愛的甜點返鄉，替鄉民爭取福利發聲。（圖／邱韻潔提供）

邱韻潔的父親，在嘉義主要從事公家單位秘書工作，曾經做過公所秘書、縣長秘書等職務，也希望邱韻潔能夠繼承工作，於是勸進邱韻潔回鄉替鄉民服務，邱韻潔看到父親替地方鄉民爭取福利，也決定回饋嘉義縣竹崎鄉，進而返回家鄉參選鄉代表。

邱韻潔在2018年首度當選嘉義縣竹崎鄉代表，在2020年與丈夫結婚，丈夫則是擔任嘉義縣總工會理事長，2人婚後生下一子，平常都由邱與丈夫輪流照顧，邱韻潔也表示，如果2人都在忙，就會請家人幫忙照料小孩。

▲▼嘉義縣竹崎鄉代表邱韻潔，放棄熱愛的甜點返鄉，替鄉民爭取福利發聲。（圖／邱韻潔提供）

▲邱韻潔平常都會關懷獨居老人，也希望替鄉民爭取更多經費整修鄉里面容。（圖／邱韻潔提供）

邱韻潔指出，平常都會替地方鄉民爭取福利，因為嘉義許多地方都因風災造成農損、路損，但是地方經費不足，所以都會替鄉民跟中央爭取經費整修，另外也會跟著華山基金會探訪地方上獨居老人。

▲▼嘉義縣竹崎鄉代表邱韻潔，放棄熱愛的甜點返鄉，替鄉民爭取福利發聲。（圖／邱韻潔提供）

邱韻潔強調，探訪獨居老人一定要親自前往，才能夠明確獨居長者需要甚麼樣的協助，光用聽的是沒有用，所以平常都會自己親自去探視，但因疫情期間擔心自己染疫傳給長者，所以也暫時停下腳步，目前疫情趨緩也會再度動身前往探視。

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