嘉義縣標售非公用房地　嘉義市3標＋布袋鎮1標

近日「瘦瘦筆」在減肥圈爆紅，導致全球大缺貨。「瘦瘦筆」是一種含有腸泌素成分的針劑型態藥物，因外觀很像是一支筆，被稱為減肥筆、瘦瘦針。瘦瘦筆的具體作用，就在於其含有的成分和人體會自然分泌的「腸泌素GLP-1」結構成分類似。而腸泌素在人體中扮演協助降低胃排空速度、抑制食慾，以及使血糖上升的速度減緩的角色，因此被作為幫助第二型糖尿病病友維持血糖平衡的藥物使用。