嘉義縣部落社區健康營造成果展　體態減重班15人半年減重111.3kg

▲嘉義縣部落社區健康營造展成果 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局日前在阿里山鄉樂野風雨操場舉辦111年部落社區健康營造成果展，發表鄒語古謠歌曲、獵人運動處方、體態雕塑班、健康小站、人才培力等成果，並邀請民眾分享參加古謠歡唱及減重成果，現場提供攤位區闖關活動，以寓教於樂方式強化民眾健康認知，大約100人參與。

阿里山鄉有9個村落，其中7個是原住民村，由於高齡人口的快速成長，為提升部落民眾健康，由戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院及天主教醫院分別於南三村及北四村提供多元健康促進服務，今年於北四村推動高齡友善部落，以「音樂」做為主題，強化「老幼共學」方式，邀請阿里山鄉長者、國小或幼兒園學童進行鄒語古謠合唱與錄製，以達文化傳承。

南三村則推動1村1健康小站，分別於山美村德發商店、新美村榮三商店、茶山村秀櫻早餐店，每天免費提供民眾量血壓服務，總計253人使用，異常個案113人轉介5人，並成立健康小站關懷群，提供血壓異常個案關懷，另於山美村及茶山村開設體態減重班共15人參加，半年減重達111.3公斤，享瘦健康。

衛生局長趙紋華表示，阿里山鄉是嘉義縣唯一原鄉，位處偏遠民眾就醫交通不便，衛生局今年爭取衛生福利部遠距醫療設備補助，結合嘉義基督教醫院、奇美醫院及聖馬爾定醫院分別於阿里山鄉衛生所、石棹醫療站提供5G遠距醫療服務，民眾看病可免舟車勞頓，另隨著人口老化慢性病日益增加，持續結合IDS計畫，提供各村巡迴醫療，在香林衛生室提供全天候24小時緊急醫療服務，以「口腔保健醫療車」至豐山、來吉等村提供口牙醫療服務，2家營造中心持續推展部落社區健康營造，結合部落公私立單位等網絡，發展在地健康議題與文化特色，提供民眾早期健康促進服務，共同守護原鄉。