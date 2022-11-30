故宮南院馬拉松結合博物館日跑者免費入館　文化與運動跨域合作

▲故宮南院第4屆馬拉松日前盛大開跑 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2022故宮南院馬拉松日前在故宮南院北側園區慶典花園登場，今年以故宮人氣國寶「肉形石」造型製作完賽獎牌，外型獨特吸睛，吸引2,300名跑者報名參加，由嘉義縣長翁章梁與國立故宮博物院副院長黃永泰一同鳴槍，為跑者加油打氣。

賽程分為全馬（42K）、半馬（21K）、挑戰（12K）及樂活（3K）4組同場較勁；全馬跑者沿著朴子溪自行車道，沿途可欣賞阿勃勒、小葉欖仁及苦楝花，還能經過電視劇「用九柑仔店」的明星老屋「存德中藥房」，參賽選手邊跑邊欣賞在地人文地景，是認識故宮南院鄰近景點的好時機。

主辦單位台灣路跑賽會服務協會2019年邀請故宮南院結合518博物館日，辦理全球首場博物館馬拉松，選手們參與路跑活動之餘，也可免費入館參觀，是文化藝術與運動競賽跨域的合作。

翁章梁縣長表示，故宮南院的文化能量持續上升，南院二館國寶館將在115年底完工，未來將能吸引更多遊客前往南院旅遊，帶動嘉義觀光產業。

黃永泰副院長指出，故宮馬拉松已舉辦四年，每年都吸引許多跑者參加，尤其近日疫情相對趨緩，因此報名狀況十分踴躍，今年開放選手們活動前一日夜宿園區，方便選手儲備戰力、提升民眾參與度，另外提供多種故宮文創商品做為摸彩獎項，希望民眾能跑得開心，順利帶文創好禮回家。