滿滿龍蝦！澎湖菊島馬拉松開跑　7大美食補給站吃到爽

記者陳洋、黃資真／澎湖報導

2022菊島澎湖跨海馬拉松今(6)日睽違2年再度開跑，來自10個國家共25位國際選手，總計2827位跑者共同參與。其中7站超澎湃的海鮮補給站，讓許多跑者停下腳步，大塊朵頤才離開！

▲2022菊島澎湖跨海馬拉松今(6)日睽違2年再度開跑。（圖／記者陳洋翻攝）

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澎管處許宗民處長表示，作為全台唯一結合跨海和跳島的度假型跑旅，並結合澎湖海鮮美食主打，活動已邁向第5屆，除了主打美食、路線不折返，跑者們可在賽事過程中一覽最多的澎湖景緻，期待讓跑者透過雙腳探索澎湖之美。

▲▼7個補給站共60種美食，跑者們寧願停下也要大吃一頓。

本次活動為推動永續環保的理念，贈送可重複使用的賽事專屬環保杯，並針對換衣及現場廁所，特別規劃獨特的斗篷式浴巾及引進歐洲賽事使用之女性集中站立式廁所，做為全臺的示範式使用。

特別的是，賽道上更為跑者量身打造「澎湖創意美食補給站」，7站超過60道的補給菜色，包括龍蝦沙拉、花枝丸及仙人掌冰等澎湖特色美食，要讓跑者跑得開心、吃得也開心。

如果賽道上吃不夠沒關係！賽後還有美食園遊會，可以補足跑太快的遺憾，除此之外還可看到200吋螢幕進行賽事直播，親屬團可掌握最新賽況，最後現場更加碼抽出近60份的驚喜獎項及大家都想要的龍蝦，為活動劃下完美句點。

▲總計2827名跑者參與此次盛事。





▲現場還找來電音三太子炒熱活動氣氛。