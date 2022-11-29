故宮南院「藝術方舟」　探索環境與藝術群生之美

▲▼ 故宮南院2022「藝術方舟」，探索環境與藝術群生之美。（圖／故宮南院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

故宮南院2020年戶外美術館藝術創作能量，今年以「群生」為核心概念，新添〈不知道的時間〉、〈土間〉及〈風–景〉等3件作品，提供觀眾在東側園區遊憩的藝術體驗。

2020年故宮南院以故宮典藏為發想，邀請藝術家駐地創作，作品呈現出當代藝術家對故宮、藝術的想像及態度；今年則強調藝術作品與環境的融合，彼此形成「群帶」關係，為觀眾創造自在暢遊的博物館空間，享受戶外園區美好的陽光、清風與草地。

本次參與創作的團隊分別為藝術家王文心、「共感地景創作與土星工作室」、由國立臺南藝術大學建築藝術研究所成員組成的「Ｂ群」，以土、地、風元素來表現作品質感。作品〈不知道的時間〉利用地層自然堆疊的特徵，將地底岩心取樣再現，垂直的柱子是「時間」的樣子、地表層層起伏的小土丘是「空間」的新生；作品〈土間〉由絞胎技法製作陶瓷磚，每塊磚的紋理獨一無二，堆疊構築成觀眾可以駐足休憩的空間；Ｂ群團隊則多次踏查園區的風向、光影和生態，以鳥兒迎風飛起姿態創作〈風–景〉，遠看像風力發電的柱體，在白日風起時，編織的網面便會如鳥兒翱翔般優雅擺動，夜間則像一條極光帶般地，奇幻美麗。

藝術「群生」讓故宮南院園區的能量倍增，11座藝術作品深掘自然與生命之美，也提供了人與時間空間的共感交集，歡迎觀眾前來探索！