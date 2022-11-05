馬祖馬拉松回來了！2千人環跑南竿　冠軍贏「等體重高粱酒」超嗨

▲受疫情影響去年停辦的馬祖馬拉松，今年恢復舉辦，於11月5日清晨鳴笛起跑，超過2000跑者共襄盛舉。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚、蔡怡萍／連江報導

受疫情影響去年停辦、2022第7屆馬祖馬拉松5日清晨鳴笛起跑，超過2000名跑者環跑南竿全島，全馬男女冠軍能抱回「等體重高粱酒」的特別大獎，男子組冠軍就獲得70公斤的高粱酒大禮。縣長劉增應歡迎全台各地跑者到馬祖參賽，享受馬祖山海美景同時，更體驗馬祖戰地、閩東文化特色賽道。

馬祖馬拉松是馬祖最大規模運動賽事，去年因疫情停辦，今年得以重新舉辦，吸引各地跑者慕名參賽，共有42公里全馬、21公里半馬、10公里，以及3公里、5公里體驗組。

賽道環繞全南竿島，途經濱海步道、山線公路及閩東聚落等多元地貌，尤其全年只為比賽特別開放一天的「南北坑道」，全長近300公尺的坑道，展出過去戰備時佈建的彈藥庫、軍械室等內部空間，國軍鬼斧神工令人嘆為觀止，讓跑者體驗獨特戰地風情。

賽事結果出爐，由跑者李智群以3小時52秒成績獲得全馬男子組冠軍，全馬女子組冠軍則由劉素雅以3小時32分38秒拿下，2人各獲4萬元獎金，以及主辦單位特別獎「等體重馬祖高粱酒」，男子組冠軍李智群就抱回70公斤馬祖陳高，讓他又驚又喜。

李智群受訪表示，在馬祖跑馬拉松是很享受的事，主辦單位高規格接待選手，讓大家有備受禮遇的感覺，馬祖近年以體育結合觀光是非常棒的城市行銷策略，歡迎全台跑者一起來馬祖體驗。

劉增應表示，馬祖馬拉松賽事睽違兩年再度登場，賽道納入軍事戰地南北坑道、補給站特地準備了馬祖美食，希望各位選手在馬祖留下難忘的賽跑經驗，歡迎全國跑友明年再來馬祖挑戰。