推6月大「小情人」跑馬拉松　超狂奶爸跑前一舉動...網狂讚

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府今年串連縣內6場具有在地特色的馬拉松賽事場場爆滿，其中10月底「員林市獅子盃親子馬拉松路跑活動」時，一名跑者推著剛滿6個月大的小女嬰，跑步的英姿，全被網友拍下來，被稱為超級奶爸，以19分鐘跑完5K跑到達終點時，不少網友豎起大拇指，按讚直呼真的是「厲害的」。

▲彰化林先生與女兒一同參加馬拉松比賽。（圖／林先生提供）

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這名林姓奶爸來自基隆，是彰化女婿，本身就是一名長跑好手，與妻子兩人愛好戶外運動，生下女兒後，只要休假，一定帶著「小情人」四處出遊趴趴走，還當女兒的游泳教練，平日外出跑步，妻子騎腳踏車、女兒躺在推車內，一家3口樂在其中。

▲林先生與女兒一起到海邊浮潛。（圖／林先生提供）

林先生表示，他連2年參加員林馬拉松比賽，跑5K路程對他而言是稀鬆平常，今年帶著女兒一起參加，由於考量到女兒還小，也不太敢飆速，最後以19分鐘跑完全程，一路上還有許多跑者向他說「加油喔」、「好棒」，讓他跑起來備感窩心。

▲林先生一家3口。（圖／林先生提供）

林先生說，在開跑前還帶著女兒先詢問過醫師，醫師有說，平面路還可以，石子路不宜，推車內務必要做好安全措施，跑的時候也要注意，不宜過度搖晃。他當天才敢推著女兒上路，一路上也注意著路面是否有坑坑洞洞，不過女兒當天也很配合，全程竟都睡著了。

他遺憾的說，今年要報名「田中馬」已經額滿，明年一定要再帶著寶貝女兒一起參加，不過他也建議其他父母，若要帶著小嬰兒一起跑步，一定要先經過過專業醫師評估後再參加喔。