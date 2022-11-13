男報名彰化田中馬「9.7km健跑組」！離終點只剩1.2km…突倒下猝逝

▲彰化田中馬拉松傳出憾事，1男倒地送醫不治。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化2022台灣米倉田中馬拉松比賽今(13日)開跑，不料稍早卻傳出憾事，一名48歲的李姓男子參加9.7km健跑組別，卻在最後於距離終點約1.2km處倒下，民眾見狀起初以為李男是在休息，察覺情況不對後立即上前急救，並將其送醫，但李男到院前已無心跳，經醫院搶救無效，宣告死亡。

田中馬拉松大會聲明稿指出，來自台中的李男參加9.7KM健跑組別，於上午8時50分至9時許，途經賽道約8.5K處之員集路二段時，疑因天氣炎熱，倒臥於騎樓下，經民眾發現起初以為在休息，經搖晃李姓男子無反應後，即撥打119通報。救護人員於上午9時08分抵達現場，因患者已呈現現象OHCA(到院前心跳停止)，遂立刻進行CPR急救，後送至當地仁和醫院後搶救無效。

除李男猝逝外，另名來自新北市的50歲男子也在跑田中馬的過程中突然昏厥倒地，所幸送醫急救後恢復意識，暫無生命危險。

田中馬拉松賽會表示，對於出現這樣的意外深表遺憾，並已於第一時間通知家屬前往殯儀館。同時也呼籲民眾，在後疫情時代出外運動有益身心健康，但在久未努力運動的情況下，運動時仍應量力而為，以防意外發生。