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雲林貨車逆向購物對撞大7　司機「前空翻」慘拋出車外

▲雲林斗六市一輛貨車逆向停車購物，返車想開回原車道因誤判對向紅綠燈號，造成一輛BMW大7閃避不及對撞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林斗六市一輛貨車逆向停車購物，之後想開回原車道，又因誤判對向紅綠燈號，導致一輛BMW大7閃避不及對撞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市仁義路今（29）日晚間19時許發生2車對撞事故，一輛貨車疑似逆向行駛、猛烈撞擊對向來車，貨車駕駛當場伴隨碰撞聲往前拋飛出車外，並順時鐘甩尾180度與小客車形成並排狀態，可見撞擊力道之大，所幸貨車駕駛許姓男子與副駕駛座的劉姓妻子僅受輕傷，詳細肇事原因尚待警方進一步調查釐清。

78快速道路斗六交流道下仁義路為連接鄰近鄉鎮主要幹道之一，平時車流均絡繹不絕，今日晚間19時42分接近溝垻國小後門路段，發生一起對撞車禍事故。

一輛由許姓男子（37歲）駕駛的貨車載著妻子逆向停溝垻國小對面店家下車購物，回車上後持續逆向想靠右切回原本車道，但疑似誤認南向是紅燈，撞上南行之陳姓男子所駕駛BMW大7房車。

儘管遭撞的陳男並未受傷，但貨車內的許男疑似未繫安全帶，直接從前擋風玻璃拋飛車外，造成頭部撕裂傷但意識清醒，其劉姓妻子則頭部擦挫傷、手臂遭玻璃割傷。因碰撞聲相當大，附近居民紛紛外出查看，幸2人僅受輕傷。雲林縣消防局獲報後，派遣2部救護車，將傷者初步包紮止血送醫治療。

現場可見，貨車車頭嚴重毀損，車道上大範圍碎玻璃，現場一片狼籍，警方立即到場封鎖南下2車道進行交通維安，附近居民則拿起大掃把，熱心協助清除滿地碎玻璃，以利恢復道路暢通。詳細車禍發生原因仍待警方進一步調查釐清。

▲雲林斗六市一輛貨車逆向停車購物，返車想開回原車道因誤判對向紅綠燈號，造成一輛BMW大7閃避不及對撞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2車猛撞後現場一片狼籍，警方封閉南下2車道，附近熱心居民協助打掃車道排除路障。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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