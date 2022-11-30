　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雲林貨車逆撞BMW大7　駕駛尖叫煞不住...第一視角影片曝！

記者蔡佩旻、黃資真／雲林報導

雲林斗六市仁義路29日晚間7時42分發生車禍，一輛貨車疑似逆向行駛，導致對向BMW閃避不及直接撞上，所幸貨車駕駛許姓男子與副駕駛座的劉姓妻子僅受輕傷，詳細肇事原因尚待警方進一步調查釐清，而當時的第一視角也曝光。

▲雲林斗六市一輛貨車逆向停車購物，返車想開回原車道因誤判對向紅綠燈號，造成一輛BMW大7閃避不及對撞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲貨車逆向行駛擋在路中，對向BMW閃避不及直接撞上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

從BMW的行車紀錄器畫面可以看見，車子通過路口後，前方隨即出現一輛貨車逆向擋在路中間，當駕駛看見時嚇得大叫一聲，下秒直直撞上貨車，畫面消失。

警方說明，許姓男子（37歲）駕駛貨車，載著妻子逆向停溝壩國小對面店家下車購物，回車上後持續逆向，起初想靠右切回到原車道，但疑似誤認南向是紅燈，撞上南行之陳姓男子所駕駛BMW大7房車。

儘管遭撞的陳男並未受傷，但貨車內的許男疑似未繫安全帶，直接從前擋風玻璃拋飛車外，造成頭部撕裂傷但意識清醒，其劉姓妻子則頭部擦挫傷、手臂遭玻璃割傷。因碰撞聲相當大，附近居民紛紛外出查看，幸2人僅受輕傷。雲林縣消防局獲報後，派遣2部救護車，將傷者初步包紮止血送醫治療。

現場可見，貨車車頭嚴重毀損，車道上大範圍碎玻璃，現場一片狼籍，警方立即到場封鎖南下2車道進行交通維安，附近居民則拿起大掃把，熱心協助清除滿地碎玻璃，以利恢復道路暢通。詳細車禍發生原因仍待警方進一步調查釐清。

►氣冷雞滴雞精特價了！1749元買12包　原汁原味無添加

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／陳其邁接代理黨主席　曝3任務：謙虛面對「輸了就是輸了」
口罩禁令鬆綁　北市教育局發文各校「校慶園遊會」不可邊走邊吃
蘋果公布年度最佳App！　這款手遊最夯
快訊／民進黨組「2022大選檢討小組」　有意願的找他報名
快訊／長榮波音777滑出跑道！　「卡白雪中」畫面曝光
立委補選王鴻薇、徐巧芯表態不參加！　國民黨不辦初選直接徵召
倪暄前男友控她出軌陳晨威！　還要討60萬元賠償
70輛藍寶堅尼衝上阿里山！　遊客驚嘆：見識到有錢大爺生活

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南投學校旁大王椰子枯葉擊落電纜...變電箱爆炸！女騎士驚叫連連

雲林貨車逆撞BMW大7　駕駛尖叫煞不住...第一視角影片曝！

全民集氣！藤條狠抽「無一處完整皮膚」　3歲男童住院3天仍昏迷

頭過身不過！大灣交流道聯結車撞斷限高門架　動彈不得交通大亂

健身房「熱心指導」正妹動作…從肩膀摸到屁股　色男挨告慘了

酒駕大叔出車禍拒酒測　遭壓制失禁...竟徒手抓「抹屎」襲警

曾涉假球案！前職棒球星吳俊賢朝友人住家開5槍　判決出爐

「足控男」掐斃馬國女大生　下午4點公開審理接押庭

女會計偷298萬！保險箱上驗不到指紋「反成定罪鐵證」　下場曝光

自稱「國父」為零用錢亂刀刺死母　精神鑑定認不出媽...判刑18年

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

澤巨蜥上桌大口嗑飯喝茶　學生圍觀搶拍「吃播現場」

黃子佼女兒6個月大「存款6位數」　曝金錢教育觀「她想幹嘛就幹嘛」

大廟天公爐被怪男埋生雞腿　還噴米酒！民俗專家：降頭

年輕人最愛+勇奪國際大獎！　Wolf Beer少年狼啤酒掀飲潮

恭喜！45歲海芬升格人母　女兒小名「藏3洋蔥原因」　

南投學校旁大王椰子枯葉擊落電纜...變電箱爆炸！女騎士驚叫連連

雲林貨車逆撞BMW大7　駕駛尖叫煞不住...第一視角影片曝！

全民集氣！藤條狠抽「無一處完整皮膚」　3歲男童住院3天仍昏迷

頭過身不過！大灣交流道聯結車撞斷限高門架　動彈不得交通大亂

健身房「熱心指導」正妹動作…從肩膀摸到屁股　色男挨告慘了

酒駕大叔出車禍拒酒測　遭壓制失禁...竟徒手抓「抹屎」襲警

曾涉假球案！前職棒球星吳俊賢朝友人住家開5槍　判決出爐

「足控男」掐斃馬國女大生　下午4點公開審理接押庭

女會計偷298萬！保險箱上驗不到指紋「反成定罪鐵證」　下場曝光

自稱「國父」為零用錢亂刀刺死母　精神鑑定認不出媽...判刑18年

微型電動二輪車掛牌才能上路　警監環聯合加強稽查！

南投學校旁大王椰子枯葉擊落電纜...變電箱爆炸！女騎士驚叫連連

溫朗東：高虹安可能「出境潛逃」直接逃去中國　競辦回應了

北市3大耶誕季來了！逾70處燈飾還有抽獎　「耶誕村市集」12／9開跑

快訊／接代理黨主席　陳其邁曝3任務：謙虛面對「輸了就是輸了」

金防部太武操演驗證國軍戰力！　M60A3戰車砲火力強大

嘉義縣世界愛滋日　15-34歲感染者佔59%為首要族群

微型電動二輪車到點掛牌　屏東監理站發出屏東第一牌

四寶爸歌手公開約會嫩妹！　被抓包急喊：有報備老婆了

公務員成黑社會上門狂揍男屋主　學步童搖晃上前阻止...影片看哭網友

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

社會熱門新聞

高雄里長落選人外出未歸　陳屍宮廟附近樹下

不堪長期家暴折磨　妻子雙刀殺死熟睡夫

女店員偷錢被逮　派出所竟想奪槍

求歡被妻拒絕8次　丈夫硬來下場GG

「跟前任去過」惹爆男友！遭剝光淪性奴10天

台南市政大樓驚傳墜樓案男子當場死亡

性愛片逼淫17次！　狼學長：多P扣3次

即／冷血勒斃馬國女大生　今移送法院審理

傳「投票數38萬開43萬票」假訊息　4人到案

男童遭虐慘死　無照保母夫妻下場曝

快訊／國3追撞大貨車！遊覽車擋風玻璃全毀

捷克駐台官員被控性侵女大生　兩度不起訴

館長大暴怒！刑事局「已偵結」　民進黨：支持偵辦

萬芳交流道事故！19歲女撞翻外側車

更多熱門

相關新聞

北市立委補選王鴻薇、徐巧芯表態不參加！　國民黨不辦初選直接徵召

北市立委補選王鴻薇、徐巧芯表態不參加！　國民黨不辦初選直接徵召

國民黨中常會30日將通過台北市、南投縣立委補選提名辦法，由於時間緊迫，依「國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」第四條第一項「國民黨對公職人員選舉之輔選方式，必要時得辦理徵召提名」之規定，由黨中央以徵召方式推薦黨員參選。黨主席朱立倫強調，國民黨一定要無私無我，才會團結勝選，「最後的成功才會是屬於我們的，屬於台灣人民的」。

酒駕大叔拒酒測徒手抓「屎彈」襲警

酒駕大叔拒酒測徒手抓「屎彈」襲警

休旅車左轉未減速　女驚險閃避影像曝

休旅車左轉未減速　女驚險閃避影像曝

20歲女國道高速過彎出事了！追撞前車雙雙翻邊坡

20歲女國道高速過彎出事了！追撞前車雙雙翻邊坡

台南市府大樓驚傳墜樓　29歲教育局員工慘死

台南市府大樓驚傳墜樓　29歲教育局員工慘死

關鍵字：

雲林車禍行車紀錄器影音

讀者迴響

熱門新聞

高雄里長落選人外出未歸　陳屍宮廟附近樹下

婆婆喊：好市多蘿蔔糕好吃　媳婦開冰箱嚇傻

C羅「上帝之髮」懸案破了！

情侶YouTuber美國旅遊「2罪名被抓入獄」！　路邊遭上銬

起底6億天后闆妹！19歲結婚6年後離婚

台積電新人待8個月「分紅爽拿266萬」：沒加過班

《捍衛戰士》男星驚傳過世！

戶外脫口罩！室內這規定超怪　醫：也該全面取消

女模特兒「柬埔寨式道歉50秒」粉絲傻：詭異

溫度崩盤！冰雨變天一夜急凍10°C

房間被動過！她裝監視器「驚見公婆1幕」　網逆風反挺

不堪長期家暴折磨　妻子雙刀殺死熟睡夫

再嫁秦昊7年爆婚變！伊能靜發聲：先關心自己

即／抗癌天使湯佩姿病逝！得年24歲

好市多買牛肉！她一煮驚：撿到寶　7千人狂讚

更多

最夯影音

更多
爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓
柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面