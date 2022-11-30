雲林貨車逆撞BMW大7　駕駛尖叫煞不住...第一視角影片曝！

記者蔡佩旻、黃資真／雲林報導

雲林斗六市仁義路29日晚間7時42分發生車禍，一輛貨車疑似逆向行駛，導致對向BMW閃避不及直接撞上，所幸貨車駕駛許姓男子與副駕駛座的劉姓妻子僅受輕傷，詳細肇事原因尚待警方進一步調查釐清，而當時的第一視角也曝光。

▲貨車逆向行駛擋在路中，對向BMW閃避不及直接撞上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

從BMW的行車紀錄器畫面可以看見，車子通過路口後，前方隨即出現一輛貨車逆向擋在路中間，當駕駛看見時嚇得大叫一聲，下秒直直撞上貨車，畫面消失。

警方說明，許姓男子（37歲）駕駛貨車，載著妻子逆向停溝壩國小對面店家下車購物，回車上後持續逆向，起初想靠右切回到原車道，但疑似誤認南向是紅燈，撞上南行之陳姓男子所駕駛BMW大7房車。

儘管遭撞的陳男並未受傷，但貨車內的許男疑似未繫安全帶，直接從前擋風玻璃拋飛車外，造成頭部撕裂傷但意識清醒，其劉姓妻子則頭部擦挫傷、手臂遭玻璃割傷。因碰撞聲相當大，附近居民紛紛外出查看，幸2人僅受輕傷。雲林縣消防局獲報後，派遣2部救護車，將傷者初步包紮止血送醫治療。

現場可見，貨車車頭嚴重毀損，車道上大範圍碎玻璃，現場一片狼籍，警方立即到場封鎖南下2車道進行交通維安，附近居民則拿起大掃把，熱心協助清除滿地碎玻璃，以利恢復道路暢通。詳細車禍發生原因仍待警方進一步調查釐清。