北市立委補選王鴻薇、徐巧芯表態不參加！　國民黨不辦初選直接徵召

▲國民黨主席朱立倫主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨中常會30日將通過台北市、南投縣立委補選提名辦法，由於時間緊迫，依「國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」第四條第一項「國民黨對公職人員選舉之輔選方式，必要時得辦理徵召提名」之規定，由黨中央以徵召方式推薦黨員參選。黨主席朱立倫強調，國民黨一定要無私無我，才會團結勝選，「最後的成功才會是屬於我們的，屬於台灣人民的」。

台北市長當選人蔣萬安選前辭去立委，留下北市第3選舉區（中山、北松山）立委懸缺，中選會迅速敲定立委補選本周五登記截止、明年1月8日投票，時間緊迫，國民黨內呼聲高的北市議員王鴻薇，態度堅定表明不參選。

朱立倫表示，雖然選舉初步已經結束，但還有12月18日嘉義市長選舉，以及台北市、南投縣立委補選，所以國民黨沒有一絲一毫自滿，也沒有一分鐘的高興，會持續檢討反省，未來一定會走對的路，堅持提對的人，只有對的人才有機會勝選。他強調，國民黨一定要無私無我，才會團結勝選，「最後的成功才會是屬於我們的，屬於台灣人民的」。

除了王鴻薇、市議員徐巧芯都已表態沒有意願參選，不分區立委鄭麗文也表示自己已經是立委，沒有參選的必要；而目前公開表態有意願參選的，則有前立委羅淑蕾、以及前議員王浩，不過王浩則說交由朱立倫決定，另還有不分區立委李貴敏也在點名之列。

國民黨組發會說明，中選會已於11月22日發布台北市第3選區選舉公告，並於11月28日至12月2日受理候選人登記、112年1月8日投開票；南投縣第2選區選務作業時程尚未決定，惟應於出缺事由發生之日起3個月內完成補選投票。

組發會表示，有鑒於補選選務時程緊迫，難以依國民黨提名辦法規定之程序進行登記、協調、初選等作業，並考量缺額補選選區均為黨籍立委遺缺，須爭取更多時間進行有意參選人士實力評估與協調整合作業。

因此，組發會建議第10屆立法委員台北市第3選區、南投縣第2選區缺額補選本業候選人之提名，依「國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」第四條第一項「國民黨對公職人員選舉之輔選方式，必要時得辦理徵召提名」之規定，由中央黨部以徵召方式推薦員參選。

組發會表示，為徵召最適人選參選，並促進黨內團結和諧，中央及台北市黨部正積極推動台北市第3選區立委補選候選人徵召作業，惟尚須時間方能完成，但因候選人登記將於12月2日截止，謹建請同意台北市第3選區立委補選徵召人選授權由中央黨部決定，協助徵召人選及時完成候選人登記。