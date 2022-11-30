　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市立委補選王鴻薇、徐巧芯表態不參加！　國民黨不辦初選直接徵召

▲▼國民黨主席朱立倫主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席朱立倫主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨中常會30日將通過台北市、南投縣立委補選提名辦法，由於時間緊迫，依「國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」第四條第一項「國民黨對公職人員選舉之輔選方式，必要時得辦理徵召提名」之規定，由黨中央以徵召方式推薦黨員參選。黨主席朱立倫強調，國民黨一定要無私無我，才會團結勝選，「最後的成功才會是屬於我們的，屬於台灣人民的」。

台北市長當選人蔣萬安選前辭去立委，留下北市第3選舉區（中山、北松山）立委懸缺，中選會迅速敲定立委補選本周五登記截止、明年1月8日投票，時間緊迫，國民黨內呼聲高的北市議員王鴻薇，態度堅定表明不參選。

朱立倫表示，雖然選舉初步已經結束，但還有12月18日嘉義市長選舉，以及台北市、南投縣立委補選，所以國民黨沒有一絲一毫自滿，也沒有一分鐘的高興，會持續檢討反省，未來一定會走對的路，堅持提對的人，只有對的人才有機會勝選。他強調，國民黨一定要無私無我，才會團結勝選，「最後的成功才會是屬於我們的，屬於台灣人民的」。

除了王鴻薇、市議員徐巧芯都已表態沒有意願參選，不分區立委鄭麗文也表示自己已經是立委，沒有參選的必要；而目前公開表態有意願參選的，則有前立委羅淑蕾、以及前議員王浩，不過王浩則說交由朱立倫決定，另還有不分區立委李貴敏也在點名之列。

國民黨組發會說明，中選會已於11月22日發布台北市第3選區選舉公告，並於11月28日至12月2日受理候選人登記、112年1月8日投開票；南投縣第2選區選務作業時程尚未決定，惟應於出缺事由發生之日起3個月內完成補選投票。

組發會表示，有鑒於補選選務時程緊迫，難以依國民黨提名辦法規定之程序進行登記、協調、初選等作業，並考量缺額補選選區均為黨籍立委遺缺，須爭取更多時間進行有意參選人士實力評估與協調整合作業。

因此，組發會建議第10屆立法委員台北市第3選區、南投縣第2選區缺額補選本業候選人之提名，依「國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」第四條第一項「國民黨對公職人員選舉之輔選方式，必要時得辦理徵召提名」之規定，由中央黨部以徵召方式推薦員參選。

組發會表示，為徵召最適人選參選，並促進黨內團結和諧，中央及台北市黨部正積極推動台北市第3選區立委補選候選人徵召作業，惟尚須時間方能完成，但因候選人登記將於12月2日截止，謹建請同意台北市第3選區立委補選徵召人選授權由中央黨部決定，協助徵召人選及時完成候選人登記。

►氣冷雞滴雞精特價了！1749元買12包　原汁原味無添加

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／陳其邁接代理黨主席　曝3任務：謙虛面對「輸了就是輸了」
口罩禁令鬆綁　北市教育局發文各校「校慶園遊會」不可邊走邊吃
蘋果公布年度最佳App！　這款手遊最夯
快訊／民進黨組「2022大選檢討小組」　有意願的找他報名
快訊／長榮波音777滑出跑道！　「卡白雪中」畫面曝光
立委補選王鴻薇、徐巧芯表態不參加！　國民黨不辦初選直接徵召
倪暄前男友控她出軌陳晨威！　還要討60萬元賠償
70輛藍寶堅尼衝上阿里山！　遊客驚嘆：見識到有錢大爺生活

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

溫朗東：高虹安可能「出境潛逃」直接逃去中國　競辦回應了

快訊／接代理黨主席　陳其邁曝3任務：謙虛面對「輸了就是輸了」

Youbike新增「滿站增時」功能！一鍵免費多借15分鐘讓騎士找車位

快訊／民進黨組「2022大選檢討小組」　鄭文燦擔任召集人

王世堅再點蘇貞昌下台：現在走可以功成身退

選後最新動態！　黃珊珊曝未來走向：守護台北改變藍綠版圖

北市立委補選王鴻薇、徐巧芯表態不參加！　國民黨不辦初選直接徵召

「人對了才有機會勝選」！大勝後首次中常會　朱立倫談立委補選3考量

民進黨成立敗選檢討小組　柯建銘：不要找戰犯了，我們都是戰犯

LIVE／陳其邁接代理黨主席　15：00記者會發表談話

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

澤巨蜥上桌大口嗑飯喝茶　學生圍觀搶拍「吃播現場」

黃子佼女兒6個月大「存款6位數」　曝金錢教育觀「她想幹嘛就幹嘛」

大廟天公爐被怪男埋生雞腿　還噴米酒！民俗專家：降頭

年輕人最愛+勇奪國際大獎！　Wolf Beer少年狼啤酒掀飲潮

恭喜！45歲海芬升格人母　女兒小名「藏3洋蔥原因」　

溫朗東：高虹安可能「出境潛逃」直接逃去中國　競辦回應了

快訊／接代理黨主席　陳其邁曝3任務：謙虛面對「輸了就是輸了」

Youbike新增「滿站增時」功能！一鍵免費多借15分鐘讓騎士找車位

快訊／民進黨組「2022大選檢討小組」　鄭文燦擔任召集人

王世堅再點蘇貞昌下台：現在走可以功成身退

選後最新動態！　黃珊珊曝未來走向：守護台北改變藍綠版圖

北市立委補選王鴻薇、徐巧芯表態不參加！　國民黨不辦初選直接徵召

「人對了才有機會勝選」！大勝後首次中常會　朱立倫談立委補選3考量

民進黨成立敗選檢討小組　柯建銘：不要找戰犯了，我們都是戰犯

LIVE／陳其邁接代理黨主席　15：00記者會發表談話

微型電動二輪車掛牌才能上路　警監環聯合加強稽查！

南投學校旁大王椰子枯葉擊落電纜...變電箱爆炸！女騎士驚叫連連

溫朗東：高虹安可能「出境潛逃」直接逃去中國　競辦回應了

北市3大耶誕季來了！逾70處燈飾還有抽獎　「耶誕村市集」12／9開跑

快訊／接代理黨主席　陳其邁曝3任務：謙虛面對「輸了就是輸了」

金防部太武操演驗證國軍戰力！　M60A3戰車砲火力強大

嘉義縣世界愛滋日　15-34歲感染者佔59%為首要族群

微型電動二輪車到點掛牌　屏東監理站發出屏東第一牌

四寶爸歌手公開約會嫩妹！　被抓包急喊：有報備老婆了

公務員成黑社會上門狂揍男屋主　學步童搖晃上前阻止...影片看哭網友

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

政治熱門新聞

LIVE／陳其邁接代理黨主席　15：00記者會發表談話

即／新北里長自撞慘死！將重新選舉

原有望選新北市長卻拒絕　他看九合一敗選：民進黨出了問題

王浩宇：再發一次振興券！政府財政OK

民進黨2024派誰出征？賴清德、陳建仁勝算曝光

館長曝：陳明文邀他「一起罵政府」

靠民進黨金援2周賺10幾萬？ 四叉貓解釋了

王鴻薇補選立委恐中斷政治生命？　黃暐瀚曝「最大致命原因」

民進黨餐敘傳圍剿何志偉　真相還原

即／王鴻薇正式聲明拒絕補選立委

戴寧涉貪仍當選「成功四連霸」　臉書曝心情

王浩宇點「高嘉瑜王世堅」差異：打黨防落選

王世堅轟民進黨「好好鱉殺到屎流」　再嗆蘇貞昌：錯的是人民嗎？

「罷免高虹安，不用麻煩了」　王浩宇曝原因

更多熱門

相關新聞

第一視角影片曝！貨車逆向對撞BMW大7

第一視角影片曝！貨車逆向對撞BMW大7

雲林斗六市仁義路29日晚間7時42分發生車禍，一輛貨車疑似逆向行駛，導致對向BMW閃避不及直接撞上，所幸貨車駕駛許姓男子與副駕駛座的劉姓妻子僅受輕傷，詳細肇事原因尚待警方進一步調查釐清，而當時的第一視角也曝光。

「人對了才有機會勝選」！大勝後首次中常會　朱立倫談立委補選3考量

「人對了才有機會勝選」！大勝後首次中常會　朱立倫談立委補選3考量

酒駕大叔拒酒測徒手抓「屎彈」襲警

酒駕大叔拒酒測徒手抓「屎彈」襲警

20歲女國道高速過彎出事了！追撞前車雙雙翻邊坡

20歲女國道高速過彎出事了！追撞前車雙雙翻邊坡

爭議纏身　羅淑蕾還想選立委？

爭議纏身　羅淑蕾還想選立委？

關鍵字：

國民黨朱立倫王鴻薇徐巧芯影音

讀者迴響

熱門新聞

高雄里長落選人外出未歸　陳屍宮廟附近樹下

婆婆喊：好市多蘿蔔糕好吃　媳婦開冰箱嚇傻

C羅「上帝之髮」懸案破了！

情侶YouTuber美國旅遊「2罪名被抓入獄」！　路邊遭上銬

起底6億天后闆妹！19歲結婚6年後離婚

台積電新人待8個月「分紅爽拿266萬」：沒加過班

《捍衛戰士》男星驚傳過世！

戶外脫口罩！室內這規定超怪　醫：也該全面取消

女模特兒「柬埔寨式道歉50秒」粉絲傻：詭異

溫度崩盤！冰雨變天一夜急凍10°C

房間被動過！她裝監視器「驚見公婆1幕」　網逆風反挺

不堪長期家暴折磨　妻子雙刀殺死熟睡夫

再嫁秦昊7年爆婚變！伊能靜發聲：先關心自己

即／抗癌天使湯佩姿病逝！得年24歲

好市多買牛肉！她一煮驚：撿到寶　7千人狂讚

更多

最夯影音

更多
爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓
柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面