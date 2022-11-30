躲天花板也沒用！南港廢棄工廠竊電纜　2賊藏雙溪山區栽了

記者張君豪／台北報導

台北市南港區舊莊街2段近山區廢棄工廠，10月26日遭竊賊偷剪電纜，工廠主人氣呼呼赴派出所報案，表示價值約30萬元的電纜遭到歹徒竊剪；警方獲報調閱監視器，順利鎖定利用工具剪、手推車剪取電纜的2名男性竊嫌，並鎖定其中一人為南港區列管治安顧慮人口黃男，黃身揹多條通緝，警方擴大調閱監視器鎖定兩人藏匿在新北市雙溪鄉山區，11月16日派員登門逮捕兩人。

▲南港分局舊庄所警員赴雙溪鄉山區逮捕涉竊案的黃、王兩名慣竊。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

警方調查：黃姓涉案竊嫌（45歲、竊盜、毒品前科）身揹偽造文書、毒品通緝，自知通緝狀態，犯案後兩人逃赴新北雙溪區偏遠商區躲藏，且利用深夜清晨時段出門採買，南港警方所鎖定涉案黃、王（48歲、竊盜、毒品前科）藏匿地點後，派出4警員赴新北市山區抓人。

南港警方表示：行動當時當王嫌應門橫無奈就逮，警詢問是否有其他共犯，王男神色緊張搖頭否認，經警員入屋搜索，聽見頭頂天花板夾層有移動聲響，警員立刻散開在屋內進行地毯式搜索，總算在角落堆疊大批雜物紙箱處揪出黃嫌。

警員並在屋內客廳桌上找到安非他命毒品殘渣袋、吸食器，當場依違反《毒品危害防制條例》現行犯將黃、王兩嫌逮捕，警方偵訊後依竊盜、毒品危害防制條例、通緝等罪嫌，將兩人移送地檢署偵辦。

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