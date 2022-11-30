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社會 社會焦點 保障人權

通緝犯遇攔檢拔腿狂奔　熱心騎士「正義右腳」一掃...助警逮人

記者鄧木卿／台中報導

台中市34歲劉姓男子日前開著小貨車，載著友人要去工作，坐在副駕的友人被巡邏員警發現未繫安全帶，當場被攔下盤查時，車內散發濃濃酒味，劉男佯稱下車受檢，不料一下車就拔腿狂奔，全身武裝的員警在後面苦苦追趕，還好前方有機車騎士適時伸出「正義右腳」企圖攔阻，劉男為了閃躲而跌倒被捕。原來劉男先前未繳酒駕15萬元罰款遭通緝，所以一下車就跑。

▲▼1名酒駕通緝犯未繳15萬罰金見警狂奔，還好路人及時伸出右腳，讓通緝犯跌倒被逮。（圖／民眾提供，下同）

▲▼1名酒駕通緝犯未繳15萬罰金見警狂奔，還好路人及時伸出右腳，讓通緝犯跌倒被逮。（圖／民眾提供，下同）

▲▼1名酒駕通緝犯未繳15萬罰金見警狂奔，還好路人及時伸出右腳，讓通緝犯跌倒被逮。（圖／民眾提供，下同）

台中市警五分局文昌派出所警員黃正佑，日前巡邏經過天津路三段時，一眼就發現一部自小貨車的副駕駛座未繫好安全帶，當下覺得可疑，便騎近攔查，車子一停下，散發出濃濃酒味，黃員要求駕駛下車受檢。

▲▼1名酒駕通緝犯未繳15萬罰金見警狂奔，還好路人及時伸出右腳，讓通緝犯跌倒被逮。（圖／民眾提供，下同）

不料劉男下車後，二話不說立即往前狂奔，黃員見狀也跟在後面窮追不捨，追逐了1百公尺左右，黃員發現前方有名機車騎士，大聲呼喊「攔住他」，騎士伸出正義右腳企圖攔阻，劉男為了閃躲這一腳，打亂了跑步節奏，再往前跑幾步即跌倒在地，馬上被支援員警制伏，束手就擒。

▲▼1名酒駕通緝犯未繳15萬罰金見警狂奔，還好路人及時伸出右腳，讓通緝犯跌倒被逮。（圖／民眾提供，下同）

警方查證，劉男這次並沒有喝酒開車，喝酒者是坐在副駕駛的友人，但為何看到警察就落跑，因為劉男前年因酒駕被法院判處5月，得易科罰金15萬元，但遲遲未繳才成了通緝犯，警方詢問後，依規定將劉男移送台中地檢署執行。

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