民進黨慘敗「4大戰犯」被揪出！　王世堅：他們背後還有更可怕的人

▲王世堅表示，背後還有更可怕的人。（圖／記者蘇晏男攝）

記者朱祖儀／綜合報導

民進黨在此次九合一選舉中慘敗，僅保住5個縣市，外界將此次大輸的關鍵指向網軍側翼，更點名4大戰犯。對此，民進黨議員王世堅表示，這些人只是檯面上的人，「他們背後還有更可怕的人」。針對前桃園市議員王浩宇說這次都是靠自己在穩固基本盤，他也痛罵「太監閉嘴啦，被你害得還不夠嗎？」

民進黨在這次選舉創下創黨以來最差成績，外界認為會導致這個結果共有4大戰犯，包括王浩宇、焦糖哥哥陳嘉行、媒體人周玉蔻及網紅四叉貓。對此王世堅27日受訪，表示不針對特定任何人，但他知道背後的人更可怕，「他們只是檯面上的人，不是嗎？他們背後還有更可怕的人」。

針對民進黨立委高嘉瑜提到，民進黨是被黨內側翼當道影響，黨秘書長林錫耀回應「不要把責任推給網軍」一事。王世堅則說秘書長是例行性、官式說法，必須否認網軍影響此次選情，「但是每個人都心知肚明，不是嗎？」不過他也強調，自己沒有在黨部工作，也從未主導過黨的政策，對於相關政策作為都沒有說話的空間，不清楚林錫耀承認的網軍結構為何。

另外，王世堅也呼籲林錫耀不要幫網軍說話，「側翼網軍從來不認為自己是男子漢大丈夫，他們只敢躲在鍵盤後面，幹一些見不得人的勾當」，只有幾個人敢具名出來，但也都是用奇怪的名字，「有的人都多大年紀，拜託到了這個年紀還在當網軍，要不要臉？」

▲王世堅大罵王浩宇。（圖／記者蘇晏男攝）

針對王浩宇認為，都要靠他們這樣子才能鞏固民進黨的基本盤一事。王世堅也氣得大罵「啊閉嘴啦，太監就是太監，太監鞏固什麼盤？王浩宇閉嘴啦，被你害得還不夠嗎？」更痛批稍微有羞恥心的人在這個時候，「網軍就應該閉嘴，沒有他們講話的份」。