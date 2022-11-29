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「菜市場金馬獎」台南破4000顆星　市府助傳統市場轉型成效佳

▲台南市政府29日舉辦「2022台南樂活市集星光閃閃」頒獎典禮，讓更多消費者認識台南優質傳市場及攤販。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府29日舉辦「2022台南樂活市集星光閃閃」頒獎典禮，讓更多消費者認識台南優質傳市場及攤販。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府29日舉辦「2022台南樂活市集星光閃閃」頒獎典禮，除邀請有「菜市場金馬獎」之稱的經濟部優良市集，以及樂活名攤評核中、榮獲四星與五星市場名攤，前來共襄盛舉，同時頒獎給「台南樂活市集名攤超星海選-我心中的米其林」線上票選活前10名市集與攤販，讓更多消費者認識台南優質傳市場及攤販。

▲台南市政府29日舉辦「2022台南樂活市集星光閃閃」頒獎典禮，讓更多消費者認識台南優質傳市場及攤販。（圖／記者林悅翻攝，下同）

副市長戴謙出席頒獎時表示，傳統市場與夜市在庶民經濟當中占有重要地位，更是最能感受在地特色與生命力的地方，市府積極投入軟、硬體經費，改善市場老舊設施、耐震補強、改建公廁等，並且輔導攤商舉辦各市振興行銷活動，創造更大商機，也感謝各為攤商與市府的緊密配合，打拼出好成績。

▲台南市政府29日舉辦「2022台南樂活市集星光閃閃」頒獎典禮，讓更多消費者認識台南優質傳市場及攤販。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市政府29日舉辦「2022台南樂活市集星光閃閃」頒獎典禮，讓更多消費者認識台南優質傳市場及攤販。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經濟部「優良市集及樂活名攤評核計畫」從2011年開辦至今，台南市場累積已經獲得4624顆星，其中在2020年創下單年獲得2108顆星的新高紀錄，並有49處優良市集獲得評核肯定，為全國之冠，百年文化老市場「東菜市公有零售市場」更成為評核計畫開辦來首度出現的5星市集，也是中南部當年唯一獲得5星評價的市集。

▲台南市政府29日舉辦「2022台南樂活市集星光閃閃」頒獎典禮，讓更多消費者認識台南優質傳市場及攤販。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市政府29日舉辦「2022台南樂活市集星光閃閃」頒獎典禮，讓更多消費者認識台南優質傳市場及攤販。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年台南市有5處市集獲得四星優良市集肯定，包括永康公有零售市場、西門淺草青春新天地、下營公有零售市場、鄭仔寮花園夜市及武聖夜市；虎尾寮公有零售市場梁心魚舖、東菜市公有零售市場洪姊私房料理獲得了最高五星級肯定，另還有11處攤商獲得四星名攤肯定。台南市政府也特別舉辦了「我心中的米其林」線上票選活動，讓市民選出自己心目中的米其林攤位，吸引年輕族群目光。

▲台南市政府29日舉辦「2022台南樂活市集星光閃閃」頒獎典禮，讓更多消費者認識台南優質傳市場及攤販。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了振興傳統市場商機，市場處不斷推出各式促銷活動，歡迎民眾關注「台南市市場巡禮」臉書頁面：https://www.facebook.com/TaiNanMarket/。

▲台南市政府29日舉辦「2022台南樂活市集星光閃閃」頒獎典禮，讓更多消費者認識台南優質傳市場及攤販。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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菜市場金馬獎台南轉型

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