台南西羅殿天公爐「被插埋生雞腿」　廟方怒轟大不敬！報警追查

記者林悅／台南報導

台南市中西區西羅殿的天公爐，11月27日凌晨2時許，被1名不詳男子埋入「生雞腿」，男子還用手抹平香灰痕跡、並疑似噴吐米酒。廟方人員清理香爐發現異狀，經調閱監視器發現，認為對方懷有惡意且是「大不敬」，提供監視錄影畫面，29日向市警二分局報案，全案由警方受理調查中。

▲台南市中西區西羅殿的天公爐，11月27日清晨2時許，被1名不詳男子埋入生雞腿，男子還用手抹平香灰痕跡，疑噴米酒情事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局副分局長李忠憲指出，台南南勢街西羅殿廟方人員，報稱1名男子在該廟祭祀香爐內插入雞腿等情事，警方受理後即展開積極偵辦。

台南市警二分局副分局長李忠憲指出，台南南勢街西羅殿廟方人員，29日下午向台南市警二分局長樂派出所報案稱，發現於27日凌晨2時許，有1名男子在該廟祭祀香爐內插入雞腿，並有噴吐疑似米酒之情事，員警受理後即展開積極偵辦，並調閱沿線監視器以查明男子身分及釐清動機。

李忠憲指出，該名涉案男子之行為，恐將涉犯刑法246條，「對於壇廟、寺觀、教堂、墳墓或公眾紀念處所公然侮辱者，處6月以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。」

▲台南市中西區西羅殿的天公爐遭人插入「生雞腿」，廟方向市警二分局報案查人，同時在官網公布監視器畫面請網友協助搜人。

台南南勢街西羅殿官網粉絲頁PO文及監視影片指出：「有沒有認識這個人？11月27日周日凌晨1點55分，來西羅殿的門口香爐，埋入生雞腿，還噴酒不知是何居心，大家幫我們肉搜一下，請他來說明一下…」。

據了解，27日凌晨2時左右，1名不明男子徒步到西羅殿廟前「天公爐」埋入1支生雞腿，並噴灑疑似米酒的液體，並用手抹平香灰痕跡，廟方人員29日上午清理香爐時發覺怪異，隨即發現此事，而後調閱廟方監視器，發現該男子所為，而向市警二分局報案查人，同時在官網公布監視器畫面請網友協助搜人。