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黃偉哲、謝龍介競選補貼出爐！「虧雞福來爹」未達門檻150萬沒了

▲台南市長競選費用補貼金，民進黨黃偉哲可獲1301萬520元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長競選費用補貼金，民進黨黃偉哲可獲1301萬520元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市第4屆市長、市議員選舉26日落幕，台南市選委會統計競選費用補貼金，民進黨黃偉哲可獲1301萬520元、國民黨謝龍介可獲1163萬1930元，許忠信等3名無黨籍候選人因未達最低門檻，保證金150萬元不退還。

台南市第4屆市長選舉，黃偉哲拿下43萬3684票當選連任，國民黨謝龍介38萬7731票，無黨籍許忠信拿下3萬8697票、林義豐（虧雞福來爹）2萬4606票，吳炳輝3956票。

▲台南市長競選費用補貼金，國民黨謝龍介可獲1163萬1930元。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長競選費用補貼金，國民黨謝龍介可獲1163萬1930元。

台南市選委會核算市長選舉發還保證金得票數最低門檻為15萬4272票，每票補貼30元，因此黃偉哲、謝龍介2位候選人得票數都超過門檻，各發還保證金150萬元；另依補貼得票數最低標準14萬4562票來計算，黃偉哲可獲競選補貼費1301萬520元，謝龍介1163萬1930元。

台南市議員部分，13個選舉區（含山地平地原住民）共有106名候選人，應選57人，經台南市選委會統計，無法領回保證金者計有17人；得票數未達補貼門檻者有25人，相關競選費用補貼金將依法計算。

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