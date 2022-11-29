黃偉哲、謝龍介競選補貼出爐！「虧雞福來爹」未達門檻150萬沒了

台南一名人夫阿漢(化名)和妻子小芳(化名)長期分居，2人關係惡劣，阿漢告小芳侵占，小芳也告阿漢家暴、誣告、侵害配偶權。阿漢被抓到偷吃後，不僅惱羞拿刀刺傷小芳，還嗆她說要在2個小孩面前行兇，但會留小孩活口，讓他們變成「放在這社會慢慢長大的心理變態」。阿漢於今年再打官司要求離婚，不過一、二審法官都認為，2人婚姻雖維持不下去，但因婚姻破裂阿漢責任較大，無權提出離婚，判他敗訴。