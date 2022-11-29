偷吃被抓惱羞砍妻！　「留小孩活口」惡夫：讓他們心理變態



▲台南一對夫妻關係惡劣、互打官司。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名人夫阿漢(化名)和妻子小芳(化名)長期分居，2人關係惡劣，阿漢告小芳侵占，小芳也告阿漢家暴、誣告、侵害配偶權。阿漢被抓到偷吃後，不僅惱羞拿刀刺傷小芳，還嗆她說要在2個小孩面前行兇，但會留小孩活口，讓他們變成「放在這社會慢慢長大的心理變態」。阿漢於今年再打官司要求離婚，不過一、二審法官都認為，2人婚姻雖維持不下去，但因婚姻破裂阿漢責任較大，無權提出離婚，判他敗訴。

阿漢表示，他和小芳婚後經常爭執，至今已分居9年，2人早就沒感情，小芳還屢次騷擾他的家人和朋友，且對他提出多起訴訟，婚姻已維持不下去，要求離婚，並要求將2個未成年孩子的扶養權利和義務，都判給妻子。

小芳則指控，2018年2月她發現阿漢外遇，阿漢竟惱羞用刀砍傷她，且為了和小三在一起，隨後離家出走並提出離婚訴訟，已經敗訴過1次，這次阿漢再提離婚，她仍希望維護婚姻，不想離婚。

法官審視雙方打官司的歷史，小芳曾以家暴、誣告對阿漢提出告訴，阿漢皆被法院確認犯行並判刑，小芳也申請過保護令，並以侵害配偶權為由，提告獲賠20萬元。另阿漢於2018年曾提出離婚訴訟敗訴，被法院認定他傳訊恐嚇小芳說「你吠完了沒？」、「再亂來，我保證讓你跟孩子上頭條！不要逼我做變態的事」、「我的人生算是毀了一半，如果你要再執迷不悟，我會讓兩個孩子眼睜睜看我一個個砍殺，留他們活口，放在這社會慢慢長大的心理變態」，顯然阿漢應為婚姻破裂負較大責任。

法官指出，阿漢於2018年3月就沒給子女扶養費，小芳在追討扶養費時，雖有過激、欠妥當的言論，但尚難被認為恐嚇。考量夫妻倆在上次的離婚官司後，仍持續分居，關係裂痕不斷惡性循環，婚姻已難以維持，但因阿漢對婚姻破裂的可責程度高於小芳，並無離婚請求權，二審仍判阿漢敗訴，全案還可上訴。