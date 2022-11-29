2023台南休農旅夯！　觀旅局休農旅行業媒合晚會派對...人氣超高

▲台南市觀光旅遊局攜手台南市休閒農業發展協會，與在地休閒農場業者，廣邀旅遊業界朋友相聚台南，在白河虎山渡假村舉辦一場體驗式產品發表晚餐會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市觀光旅遊局攜手台南市休閒農業發展協會，與在地休閒農場業者，11月28日再度結合在地美食、好物與小旅程，用在地人的熱情，廣邀旅遊業界朋友相聚台南，在白河虎山渡假村舉辦一場結合眼、耳、鼻、舌、身、口、意的體驗式產品發表晚餐會。

▲觀光旅遊局郭貞慧局長表示，觀旅局今年也推動休閒農業團體旅遊補助計畫，在全國旅行社精心設計台南休閒農業遊程下，銷售爆滿，供不應求。

台南市觀光旅遊局，繼去年規劃山、海、牧場平原3條旅遊路線及10大休農業者，主動出擊台北、台中舉辦農業旅遊產品發表會，廣獲各界熱烈迴響後，再度結合在地美食、好物與小旅程，廣邀旅遊業界朋友相聚台南，在白河虎山渡假村舉辦一場體驗式產品發表晚餐會。包含台中市旅行商業同業公會、KKDAY、鳳凰旅行社、可樂旅遊和自行車文化推廣協會等，都應邀出席，一同體驗台南「產地直送」的食材好滋味、更搶先看見觀旅局邀請知名藝人楊子儀及台南在地郵差攝影名人李翔(差差)，最新拍攝完成的2部台南農遊宣導短片。

市長黃偉哲表示，台南擁有山海資源，更有豐沛的平原美景，是台灣重要的農業供應產地。包含全台1/6的牛奶來自柳營、官田百年鴨莊是鴨蛋和菜鴨主力來源、白河的蓮花產業、下營的黑豆跟鵝肉、六甲的火鶴花跟羊肉、麻豆的文旦及大白柚是台灣秋天應景美食、七股沿海養殖的虱目魚、紅蟳和蝦類，更是海內外水產重要貨源產地。這些潛力無窮的農業高手，在目前社會需求下正逐步轉進休閒產業領域，未來，他們將成為旅人多元旅遊台南的新題材。

觀光旅遊局郭貞慧局長表示，市府2022年展開一連串輔導台南休閒農業旅遊計畫，以9大旅遊元件，包含餐飲診斷、食材設計、電商通路、會展旅遊、社群優化、場域優化、國際化雙語接待、活動議題及顧客關係等，輔導優質休閒農業團體遊程場域，增進市場競爭力，今年更重點場域改造5家業者，提昇硬體服務品質，讓旅行業者更有動機去包裝休農團體旅遊產品，觀旅局今年也推動休閒農業團體旅遊補助計畫，在全國旅行社精心設計台南休閒農業遊程下，銷售爆滿，供不應求，本年度成功送客7500人次，創造4700餘萬產值，台南農遊品牌的形象已深植國人心中。

為了讓旅遊產業能夠一起動起來推動台南，郭貞慧局長這次特別登高一呼，獲得台中市旅行商業同業公會、鳳凰旅行社、可樂旅遊、KKDAY和自行車文化推廣協會等單位出席的熱情回應，她同時為業者們貼心安排新路線踩線行程，希望能媒合更大的旅遊市場。

而為招待近百名相關行業從業者齊聚一堂，台南休農業者紛紛拿出自家招牌農特產品，透過各種不同料理手法，與貴賓進行交流。包含:七股溪南休閒農業區、蘭都觀光工廠、九品蓮花生態教育園區、大坑休閒農場、台南鴨莊休閒農場、吉園休閒農場、走馬瀨農場、乳牛的家、梅嶺揚梅吐氣、龍海號生態之旅、龜丹休閒體驗農園、仙湖休閒農場，不但跨越山、海、平原，還有現場火烤海鮮蚵仔和跑山雞也讓與會嘉賓讚不絕口。

觀旅局表示，繼去年台南提供山、海、平原三條旅遊路線供旅行業者安排遊程外。新年度更從在地17家休農業者中，挑選出仙湖休閒農場、大坑休閒農場、台南鴨莊休閒農場、吉園休閒農場，以及七股溪南休閒農業區5家業者作為年度亮點，同時再與台南市休閒農業發展協會合作將台南特有的自然景觀-仙湖雲海、大坑蝶舞、鴨莊稻映、吉園柚香、七股夕陽、左鎮日出及梅嶺觀星，推出「露營追星遊」、「生活小食行」及「親子樂農玩」等三條二天一夜的行程，期待帶給大眾截然不同的體驗。

另外，觀光旅遊局表示，這時節台南還有各式精彩活動，包括「2022台南市耶誕跨年系列活動」、2022 Mattauw大地藝術季、南瀛綠都心的泰迪熊in新營、月之美術館2022漫月美行動、龍崎光節-空山祭等精彩活動將陸續展開，都是非常有口碑受人矚目的活動，開心遊玩的同時再次提醒大家參加活動時，請遵守防疫相關規定。更多台南旅遊景點及活動相關資訊，請上台南旅遊網及台南旅遊粉絲團查詢。