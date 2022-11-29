台南西羅殿天公爐被「惡搞」怪男埋生鷄腿吐米酒　專家曝恐怖後果

記者林悅、唐詠絮／台南報導

台南知名大廟西羅殿天公爐27日凌晨2點多，有1名男子到西羅殿前香爐埋入一支生雞腿，懷疑是有人故意下「降頭」破壞神威，廟方也公布相關監視器po網報警追這名怪客，民俗大師廖大乙說，這確實是俗稱的「降符」，主要用意是要「破壞神威」，但雞腿被挖出也代表「破功」，相對也會反噬到下符者，民眾切記慎之。

▲台南西羅殿天公爐被埋入生雞腿還吐米酒。（圖／翻攝自西羅殿臉書，以下同）

西羅殿臉書粉專，po出一段影片「有沒有認識這個人？11月27日周日凌晨1點55分，來西羅殿的門口香爐埋入生鷄腿，還噴酒，不知是何居心，要大家肉搜，請這名莫名男子說明」廟方對該男子的行為十分氣憤，認為影響廟譽甚鉅。

廖大乙說，下降頭是要改變人的運勢、或是破壞風水，下降符者要對天發下「孤」、「貧」、「賤」等重誓。該名男子在香爐埋入生雞腿確實是屬降符的一種，最主要用意是要「破壞」神威，再加上噴灑米酒則是加速威力，但降頭術一旦「見天」被挖出，降術就破功，威力也會反撲到下降者。

廖大乙強調，有可能該名男子是宗教狂熱分子，要用降符術挑戰神威，沒想到西羅殿神威顯現，讓這名怪客立刻現形，也奉勸時下民眾，舉頭三尺有神明，心誠則靈，切勿違背正道行事，否則恐遭來厄運。