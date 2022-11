央視狂刪世足畫面！　球迷「沒戴口罩歡呼」秒變「場內空景」

▲澳洲SBS播(右)的球迷歡呼畫面,到了央視(左)秒變場內空景。(圖/翻攝自推特/@billbirtles)



記者張方瑀/綜合報導

中國大陸面對新冠肺炎疫情,採用嚴厲的「清零封控」防疫措施,且為了避免民眾看到他國早已鬆綁限制,居然將世界盃足球賽中球迷「沒戴口罩」的畫面全部剪掉,用球員、球場或其他畫面取代。

根據《每日郵報》報導,卡達世界盃足球賽的轉播畫面,理論上傳送到各國時都是相同的畫面,但中國中央電視台體育頻道(CCTV Sports)為了避免國內觀眾看到他國沒戴口罩的樣子,持續攔截畫面並透過延後30秒播送來修改播出內容,將球迷沒戴口罩的特寫鏡頭刪掉,改以球員、官員或足球場畫面來取代。

Here’s the Canadian goal from the same match. The int’l feed everyone else gets shows fans close up. CCTV switches out those shots with feeds of coaches or wide shots. Watched 2 games - very obvious. It’s imperfect though - one cheering fans shot snuck through in the replay: pic.twitter.com/yo7oVUJ2nU