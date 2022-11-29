伊朗球員拒唱國歌遭威脅「家人全抓去關」　當局派千人觀眾席盯哨

▲伊朗足球隊在首場賽事中拒唱國歌。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

伊朗國家足球隊員21日在卡達世界盃的首場比賽中，選擇在播放國歌時全體噤聲，聲援國內的反政府示威。不過，他們到了第二場比賽時，卻又再度唱起了國歌。有媒體踢爆，因為球員受到了來自政府的威脅，若再不開口唱，他們的家人就會被抓去關，甚至會面臨酷刑；此外，還有數千名「假觀眾」被安排到觀眾席盯哨。

為了聲援國內反政府示威，伊朗球員21日在世足首場對上英格蘭的賽事中，全體拒絕演唱國歌，讓場邊許多同樣支持示威的球迷感動不已。不過，伊朗球員到了25日第二場對上威爾斯時，卻又再度唱起了國歌，讓外界好奇為何會有如此轉變。

根據CNN報導，消息人士透露，21日的比賽結束後伊斯蘭革命衛隊（IRGC）直接找上門，警告所有球員，若是在後續比賽中，尤其是對上美國時，再不開口唱國歌，那他們的家人全都會面臨「監禁和酷刑」。

▲伊朗球迷在觀眾席舉起標語聲援示威。（圖／CFP）



葡萄牙籍教練奎羅茲（Carlos Queiroz）也在革命衛隊離開後，和球員們進行了閉門談話，但消息人士並未透露具體內容，僅說奎羅茲表示，伊朗球員僅能在國際足聯（FIFA）規定的範圍內進行抗議。

消息人士指出，伊朗革命衛隊在世足賽期間，派出數十名官員來監督球員，他們不允許球員和其他球隊有任何接觸，「在對威爾斯的比賽中，當局派出了數百名『演員觀眾』觀賽，以便製造出支持國家的虛假感，而下一場對上美國時，當局計畫派出上千名假觀眾。」

伊朗國內爆發前所未有的反政府示威，聯合國人權事務高級專員涂爾克（Volker Turk）表示，隨著當局強力鎮壓，伊朗正處於全面的人權危機中，這場抗議活動是自1979年伊朗革命建立宗教政權後最嚴重的一次，直接威脅到已經執政40多年的政權。

這起示威源自於一名22歲的庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini），她今年9月涉嫌違反基於伊斯蘭教律法（Sharia law）的嚴格女性著裝規定被捕，並於拘留期間死亡，之後伊朗各地爆發抗議浪潮。

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