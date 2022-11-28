民眾「清零封控」共感強！白紙革命難平息　紐時：習近平陷困境

▲中國民眾上街抗議政府嚴格封控。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

中國新疆烏魯木齊一棟15層樓公寓，因為一間房裡故障的延長線而失火，而它引燃的不只是一場奪走10條人命的大火，還掀起了中國前所未見的白紙革命；來自烏魯木齊、上海的民眾，甚至是大學生都拿著白紙走上街頭，要求政府鬆綁清零政策。外媒分析指出，這起事件讓中國國家主席習近平陷入兩難，必須在未來48至72小時內做出決定，「對他來說，沒有輕而易舉的答案，只有艱難無比的選擇。」

▲烏魯木齊惡火導致10人喪命。（圖／翻攝自微博）



根據《紐約時報》報導，烏魯木齊一棟15層樓的公寓24日晚間發生大火，而消防人員花了3個小時才將大火撲滅，導致至少10人因此喪命。民眾紛紛懷疑，是當地過度的封控措施阻礙了救災，儘管官方否認此說法，但民眾的怒火卻無法平息；中國各大城市在周末舉辦了守夜活動，許多民眾舉起白紙抗議當局嚴格的清零措施。

抗議活動在中國相當罕見，因為網路與社群媒體受到嚴格控管，尤其是在習近平近年來的領導之下，但「白紙革命」的爆發證明了，中國清零政策引發了超越階級和地域的憤怒，包含在長達數周封控中失業又缺乏食物的工人、被困在校園裡的大學生，還有因旅行限制而感到憤怒的白領階級。

▲中國民眾替烏魯木齊遇難者舉行守夜活動。（圖／路透）



麻省理工學院史隆管理學院（Sloan School of Management）負責中國實驗室的教授黃亞生表示，「新冠疫情的清零政策帶來了一個意想不到的後果，就是讓許多人陷入同樣的困境，這可能會改變遊戲規則。」他提到，民眾的憤怒被壓抑了很長一段時間，原本期待在20大後會有鬆綁，所以先冷靜下來，「但當這一切沒有發生的時候，挫敗感一下就爆發了。」

▲▼中國強硬的「清零封控」措施讓民眾苦不堪言。（圖／路透）



截至28日上午為止，包含習近平在內的中國領導階層都未對周末的抗議活動表態，就連黨內官媒也都保持沉默。

烏魯木齊大火以及遇難者是否被困在大樓內的問題，在中國引發了廣泛的共鳴，在經歷長達三年多的防疫限制後，許多中國民眾都有被封鎖在家中的經歷，而這樣的共同經驗也助長了民眾對這起事件的憤怒與懷疑。

來自上海的銷售經理姚小姐（Kira Yao）參加燭光守夜活動時向《紐約時報》表示，「我昨晚看到烏魯木齊的火災悲劇，就無法忍住眼淚，然後我就想到今年上海被封鎖時的模樣，然後我們現場的人開始大喊『不要核酸檢測，我們要自由』、『我們不要健康碼』，我覺得我終於可以說出想說的話了。」

▲▼中國民眾手拿白紙上街抗議政府嚴格封控。（圖／路透）



中國大陸官方日前公布了「20條優化措施」，而最初公布之時，它被許多人認為是大陸官方放寬防疫政策的訊號，但實際上，各地的防疫政策反而越來越嚴格。《紐約時報》指出，習近平現在難以做出反應，如果採取強硬措施，很可能會進一步激怒民眾；若取消防疫限制，也可能損害他在對抗新冠疫情時所建立起來的權威形象，且疫情若蔓延，對弱勢族群也是一大傷害，可能成為另一個不滿的來源。

克雷蒙特麥肯納學院（Claremont McKenna College）研究中國政策的學者裴敏欣表示，「當前的挑戰就是，在眼前如此多挫折的情況下，官方是否要繼續『清零』，這是他們在未來48至72小時內要做出的決定。」

裴敏欣說，「你可以逮捕人，再把他們關進監獄，但病毒仍然在那裡，對他（習近平）來說，沒有輕而易舉的答案，只有艱難無比的選擇。」

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