聽哥的準沒錯？失聯移工遭逮　小聲問警「能不能用錢解決」

▲桃園警方淨化轄區治安，強化執行「清樓專案｣。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

越南籍24歲維姓男子聽信同鄉「大哥」31歲李姓男子所言，在外打零工可以每天現領1500元還不用扣繳費用，2人相約在移工餐廳踫面一起找工作，未料還沒點餐就警方查獲，維男還小聲問員警「能不能用錢解決」，當場被員警嚴拒，全案移請桃園專勤隊收容。

▲臨檢移工餐聽。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局為淨化轄區治安，強化執行「清樓專案｣，並於例假日結合治安熱點查察勤務，針對旅賓館、日租套房及移工餐廳等易滋事等場所進行臨檢盤查。27日16時30分許，由分局防治組及大樹派出所組成稽查小組，於桃園區建國路某移工餐廳執行清查勤務時，查獲李姓移工(年11月通報失聯)及維姓男男移工(10月底通報失聯)。

▲當場查獲2名失聯越南籍移工。（圖／桃園警分局提供）

警方分別詢問兩人，李男表示因為薪資低又沒加班費所以離開公司到處打零工維生。維男則表示原在中部上班，藉由朋友介紹認識「李哥｣，對方說目前到處打零工，每日現領薪資1500元，不用扣繳費用，比在公司領得多，感覺很心動，於是上月底離開台中公司到處尋求打工機會，但工作機會少，經與李哥聯繫，對方也正在找工作，於是兩人相約到桃園見面一起找工作，沒想到剛進餐廳還沒點餐就被警察查獲了，他還小聲的問員警能不能用錢解決，並想以20萬元代價賄賂，當場被員警嚴拒，全案依規定移請桃園專勤隊收容。