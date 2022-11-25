拚新住民選票！　桃園新住民姐妹呼籲桃園區市議員「選賢」

▲肯定桃園區市議員候選人林政賢，長年關心新住民朋友權益，新住民姐妹送上高票當選等吉祥物祝福。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2022九合一大選投開票日明天登場，桃園市新移民女性關懷協會感謝力拚連任的桃園區市議員候選人林政賢，長年關心新住民朋友權益，由榮譽理事長楊慧青、理事長吳秉蓉帶領越南、泰國和印尼等不同國籍姐妹60多人，到競選總部獻上泰國、印尼祈福舞以及祝高票當選的「包粽、好彩頭」等吉祥物，呼籲新住民朋友桃園區市議員「選賢」。

楊慧青25日指出，林政賢市議員在擔任第17屆縣議員時，陸續提出並爭取新住民權益的建議案，升格後擔任第一屆市議員的第五次定期大會，提案建議成立新住民專責單位、第一屆第八次臨時會再度提出、2017年1月市府終於有了回應，成立「新住民事務委員會」，並於同年7月成立「新住民聯合服務中心」。

接著，在第一屆第十四次臨時會提案成立「新住民文化會館」，目前已營運多年，而新住民事務科的成立，也是經過林政賢議員三屆議員全力爭取，在去年成立，今年市府也成立新住民培力中心，這些都是林議員長年對新住民朋友權益的重視。

▲▼桃園區市議員候選人林政賢，長年關心新住民朋友權益，深受肯定。（圖／記者楊淑媛攝）

楊慧青接著表示，桃園市的新住民人數6萬2983人，協會的成員有來自越南、泰國和印尼籍等不同國籍姐妹，以東南亞居多數，姐妹們多數投入桃園的勞動力市場，只要遇到家庭或工作上，需排憂解難的事，總是透過協會尋求林政賢市議員協助，而林議員的團隊用心專業服務，姐妹都很有感。