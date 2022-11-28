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越籍單親媽獨養兒　經濟扛不住下海了…見警哭求：我真的沒辦法

▲▼越南籍新住民單親媽媽，因獨立撫養兒子經濟困頓下海賣淫，被警方查緝 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲越南籍新住民單親媽媽，因獨立撫養兒子經濟困頓下海賣淫，被警方查緝 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市中和警分局在網路巡邏時，發現一名越籍女子刊登賣淫廣告，僅需1800元就可以從事性交易，經前往查緝起獲保險套及潤滑液等證物，越女苦求說「我真的沒辦法才接客」，訴說被前夫家暴，獨自撫養兒子，因沒一技之長才會「瞞著家人偷偷私兼」下海賣淫，警方雖同情，訊後仍依法送辦。

警方表示，38歲的林姓越南籍女子10多年前透過婚姻中介，認識前夫遠嫁來台灣，對這異國婚姻充滿幸福憧憬，沒想到原本從事泥作的前夫，對她也呵護有加，卻在懷孕生下一子後，從原本的小酌幾杯，到爛醉如泥徹夜不歸，還染上賭博惡習，開始對她態度丕變。

▼越南籍新住民單親媽媽在網路刊登賣淫廣告 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼越南籍新住民單親媽媽，因獨立撫養兒子經濟困頓下海賣淫，被警方查緝 。（圖／記者陳以昇翻攝）

前夫態度越來越惡劣，不但酒後對她發脾氣，甚至動手家暴，賭博輸錢不給家用就算了，還偷走她的積蓄，最後在2020年走上離婚一路；林女離婚後獨自撫養兒子，因沒有一技之長，先在萬華區茶室陪酒，卻仍經濟困頓，只好下海從事賣淫。

中和警分局日前在知名論壇網路巡邏時，發現林女刊登的賣淫廣告「瞞著家人私兼」，以每次1800元代價從事性交易，警方前往林女保健路住處查緝，當場起獲保險套及潤滑液，林女面對員警查緝，哭求地說「我真的沒有辦法才接客」，希望員警放她一馬，警方雖然同情，但仍要依社會秩序維護法裁罰，也告知林女應尋求正當管道找尋協助。

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