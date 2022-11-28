王世堅開「逼宮」第一槍！　嗆蘇貞昌：真想賴，誰也趕不走

▲王世堅不忍了，直言行政院長蘇貞昌該負敗選最大責任。（圖／記者湯興漢攝、ETtoday資料照）

記者邱晟軒／綜合報導

九合一選舉，開票結果民進黨全面崩盤，僅保住5縣市，行政院長蘇貞昌雖在第一時間口頭請辭但獲慰留，不過換閣聲音仍不絕於耳。對此，連任且開出民進黨台北市最高票的市議員王世堅直言，蘇貞昌應要負最大責任，還狠酸他「真想賴，誰也趕不走」。

王世堅27日晚間在政論節目《雅琴看世界》上開轟蘇貞昌，表示面對人民一定要謙卑，他以行政院長蘇貞昌為例，面對立委質詢，即便對方是不同政黨、對方學養和風評再差，仍是人民選出來的，人民就是老闆，所以人民對院長監督、查帳的時候，「院長吱吱喳喳什麼呢？」這種態度就是對人民的不尊重，「蘇貞昌是贏了口才，輸了民心」。

▲王世堅政論節目上痛批蘇貞昌。（圖／雅琴看世界YouTube）

張雅琴追問王世堅「所以你是覺得蘇貞昌需要被換嗎？」王世堅回答，社會民意已經給了答案，即便大家不認為罪過全在蘇貞昌身上，但因為他擔任最高行政首長3年了，主其事者就是他，所以要負最大責任。

王世堅直言，更何況就連總統蔡英文都已經請辭黨主席，總統都已經這麼做了，「所以我認為真想走，誰也留不住；真想賴的話，誰也趕不走」。

王世堅還強調，院長不換掉，如果只是內閣少部分的更動，任何人在這一個主將的強勢之下，想要有所發揮，其實也是不太可能的事情，尤其這次選輸得如此明顯，行政院長絕對是首當其衝。

▼蘇貞昌出席陳時中「為台北挺身而出」選前之夜。（圖／記者林敬旻攝）

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