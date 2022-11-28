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呂秀蓮揭民進黨敗選4原因　黨紀崩壞、執政傲慢又失能

▲▼「反核武•救地球；愛和平•保台灣」 遊行記者會。呂秀蓮（圖／記者周宸亘攝）

▲前副總統呂秀蓮。（資料照／記者周宸亘攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨2022九合一選舉大敗，前副總統呂秀蓮28日撰寫「民進黨為何敗選？」千字長文，痛批當家主政的總統蔡英文無視前車之鑑，出現黨紀崩壞、黨德淪喪、執政傲慢又失能、陷台灣於戰爭邊緣等4大錯誤，導致執政的民進黨由原有的3都4縣市變成2都3縣，「綠」島瞬間化為藍，對比總統連任時獲得817萬張選票，這回縣市首長只獲得474萬張選票，3年不到流失333萬顆民心。

呂秀蓮表示，顯然當家主政的蔡英文無視前車之鑑，管她在初次當選感言曾許諾「謙卑再謙卑」，但那是幕僚寫的稿，談完就拋諸腦後了。她說，這次兵敗如山倒的原因之一是「黨紀崩壞」，蔡英文自幼在國民黨政治土壤生長，直到前總統陳水扁安排她當不分區立委才加入民進黨，2008年參選黨主席時在全代會強行廢除黨內初選制度，改為全民調，剝奪全體黨員的權利，也將提名權開放給敵對政黨攪局，使黨員大量流失。

呂秀蓮表示，黨內派系惡鬥是民進黨的隱憂，蔡英文入主民進黨後，先依附新潮流，而後逐漸組成「英系王朝」，獨享殊榮和特權，此次縣市長候選人幾乎由她一人「欽定」、公然「偏心」，例如新竹市前市長林智堅學術詐欺還要全黨力挺，多項工程經費中央追加再追加，只因他是「小英的男孩」。

針對第二個原因，呂秀蓮批評，民進黨黨德淪喪，蔡英文入主民進黨後，公然表示「威權時代大多數人都選擇服從威
權」，就任陸委會主委時也說「台灣與中國都是一個中國」，因她權勢在握，台派人士曲意奉承，但民主、自由、人權及法治是民進黨的核心價值，2016年以來，披著民主華服的民進黨，尤其坐享執政紅利的年輕小政客，排擠民主前輩，用特權掌控媒體，黨同伐異，藉轉型正義為所欲為，「司法有正義嗎？國家人權委員會有作為嗎？柬埔寨及青埔寨詐騙集團受害者的人權何在？319及台南88顆槍案，不必偵辦嗎？」

第三，呂秀蓮直指，蔡政府執政傲慢又失能，執政6年來蔡英文幾乎斷送掉較像樣的邦交國，使她走不出國門，她提出「2025非核家園」，明知達不到目標，反正她已卸任，卻讓綠能鱷魚族搶食天文數字的預算，前瞻預算與軍售更是大黑箱，財政律嚴被破壞；至於抗疫，行政院編列高達8400億元的預算，在台灣根本無疫情時，每天利用媒體虛張聲勢，偶有少數疫情在北部，卻嚴禁全國百工業與全民各種活動，使民生經濟嚴重受害，2021年疫情蔓延，又荒腔走板缺疫苗、缺快篩劑，還得接受他國救濟。

呂秀蓮抨擊，高端疫苗從頭到尾都是騙局，防疫中心作威作福，每天用電視疲勞轟炸的結果，全台2350萬男女，竟有800多萬人確診，因防疫不當而死亡的高達1萬4235人，以每百萬人平均死亡率而言一度成為「全球第三多」的國家，但總統及行政院長開口閉口台灣是全球「防疫模範生」，貽笑各方，他們甚至用一世英名力挺陳時中部長競選台北市長。

最後，呂秀蓮表示，蔡政府陷台灣於戰爭邊緣，民進黨原以為修憲降低投票年齡足以吸引青年支持，沒想到修憲公投贊成的有564萬多票，而不同意者也高達501萬，無法跨過檻，其實當下年輕人最苦惱的是就業及低薪問題，男生更擔憂台海戰爭上前線打仗，因為俄烏戰爭每天活生生給全民上了戰爭的課程。

呂秀蓮表示，蔡英文過度倚美抗中，有時幾近扈從，加上綠營政治人物開口閉口「抗中反華」，在兩岸掀起的仇恨螺旋更助長大陸人民的反台侵台意識與台灣全民心中的恐慌，更讓國人不解的是，台積電既是台灣的護國神山，守護它在台灣永續發展都來不及，為何蔡英文還要作仲介，讓台積電移植美國？

呂秀蓮呼籲，國家不安全，人民如何能安心？只好將執政黨下架。明年下半年立委及總統大選，更是政黨對決，台灣禍福安危的關鍵時刻，朝野有識之士均應精誠理性，以大局為重，同舟一命保台灣。

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