▲2022九合一大選慘敗，民進黨主席蔡英文與秘書長林錫耀鞠躬向支持者道歉。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

九合一大選於26日落幕，選舉結果引發各界熱議，外界普遍認為民進黨這次可說是「慘敗」，身兼黨主席的總統蔡英文也在發表敗選聲明後辭去黨主席一職。資深媒體人李艷秋27日就在臉書發文評論蔡英文選前喊的口號，同時也呼籲剛當選的縣市長，「把綠朝執政的貪腐污垢都清出來，高虹安和張善政是觀察的指標。」

李艷秋表示，蔡英文選前喊出「投給民進黨候選人，就是投給蔡英文」，選舉結果出爐，她拿蔡英文當年總統得票數817萬231票對比今年選舉的474萬3468票，幾乎對半砍。她再指出，蔡英文說過「台灣隊站出來，台灣隊互挺」，令她痛批，「除了民進黨，其他都不是台灣人，搞分化她最行」，結果蔡英文口中的台灣隊拿下2都3縣，她暗指的非台灣隊拿下4都11縣1市，「在台灣2319萬人口中，她的台灣隊治理的區域是597萬人。」

此外，李艷秋提到，蔡英文還情緒勒索「民進黨選輸了，國際怎麼看台灣？」而現在民進黨輸慘，她表示，到目前為止，沒有友邦斷交，也沒有美日歐評論說台灣完蛋了，或許國際關注的是世界盃吧。她最後喊話，蔡英文的當務之急，是趕快把黨內賺人民幣的一代、二代、三代挖出來，「否則2024抗中保台真的很難賣」，至於剛當選的縣市長，她表示，人民期待的是，「你們把綠朝執政的貪腐污垢都清出來」，而新的新竹市長高虹安和桃園市長張善政是觀察的指標，「這個期待翻轉貪腐的能量，會一直持續到2024，加油吧！」