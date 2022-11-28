聲援白紙革命　林飛帆：支持追求自由民主的中國人民

▲北京清華大學「白紙革命」。（圖／路透社）

記者呂晏慈／台北報導

中國大陸嚴格封控管制引發人民不滿，近日北京、上海等城市皆傳出有民眾走上街頭舉白紙抗議，更有超過60所學校響應，「白紙革命」遍地開花，甚至還流出民眾憤怒大喊「習近平下台」的影片，在社群平台瘋傳。對此，民進黨副秘書長林飛帆28日表示，請大家給追求自由民主的中國人民支持，也要呼籲中共不要用鎮壓手段對付中國民眾。

林飛帆今天透過臉書撰文指，他知道很多朋友還在選後各種氛圍之中，但也想請大家一起關注現在正在中國發生的白紙革命，給予他們聲援，這幾天，因為烏魯木齊大火，中國各地民眾不滿封控政策，大規模上街抗議，也提出政治訴求包括：「不自由毋寧死」、「不要終身制」、「反獨裁」、「要言論自由」以及「共產黨下台、習近平下台」等。

林飛帆表示，至少超過60所的中國大專院校，也有相關的抗議、集會，而白紙，成為中國各省市抗爭者的通用語言，請大家一起關心，給追求自由民主的中國人民支持；同時，也要呼籲中共不要用鎮壓手段對付中國民眾。

林飛帆指出，這是中國國家主席習近平在中共20大獨攬大權之後，首場快速傳播的跨省跨校的大規模群眾抗爭，不僅會牽動中國政治局勢，也可能影響整個地緣政治格局，中國的內部情勢與台海穩定關聯密切，也值得大家留意，台灣經歷過威權統治，無數代人犧牲而有今天的自由民主，正因為有民主，民意可以透過選舉反映，這是台灣和威權中國最大的不同。現在中國人民再次走上街頭，要求民主，希望享有民主的台灣人也可以共同關注。

▲民進黨副秘書長林飛帆。（資料照／記者呂晏慈攝）