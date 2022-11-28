　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／蘇貞昌同意12／1解除室外口罩禁令　細節指揮中心下午公布

▲▼行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌28日召開擴大防疫會議，會上討論包括12／1室外口罩令、逐桌敬酒限制以及入境人數管制等措施的解除。蘇貞昌表示，全球疫情已來到第四個年頭，從指揮中心宣布室外口罩令到今天已時隔552天，而世界主要民主國家近期都逐漸以開放的態度來因應疫情，台灣社會也期待邁向正常生活，有關口罩措施的放寬時機以及邊境管制調整等細節，請指揮中心統一對外公布，讓台灣的疫後正常生活進入新的里程碑。

會中，指揮中心向蘇貞昌表示，國內疫情全國新增病例數持續下降，中重症數指標呈下降趨勢，輕症/無症狀者為99.55%，隨邊境開放、入境數增加，將持續密切監測國內變異株檢出情形及後續疫情趨勢。

指揮中心指出，10月13日調升入境總量為15萬人/週、取消入境居家檢疫、實施7天自主防疫（0+7）等措施，穩健開放至本(11)月25日，入、出境人數均明顯成長，最近一週入境人數為112,058人次，較前一週增加4.8%，出境人數為85,488人次，較前一週增加2.1%，而在持續滾動檢視國際及國內疫情並盤點國內防疫及醫療量能後，自12月1日將調升入境人數上限為20萬人/週。

針對疫苗接種狀況，指揮中心報告表示，BA.5次世代疫苗自本月18日提供12歲以上民眾接種追加劑後，第4劑接種率稍有提升，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為94%，第2劑為88.6%，第3劑為74.2%，若以符合第3劑接種間隔人數統計，第3劑施打率則為94.3%，第4劑施打率則為17.4%，累積施打已超過6,417萬人次。目前疫苗接種作業順利、疫苗數量非常充足，將持續加強宣導並鼓勵民眾接種。

另外，會上也討論包括室外口罩令、逐桌敬酒限制以及入境人數管制等措施的解除。蘇貞昌表示，全球疫情已來到第四個年頭，從指揮中心宣布室外口罩令到今天已時隔552天，而世界主要民主國家近期都逐漸以開放的態度來因應疫情，台灣社會也期待邁向正常生活，有關口罩措施的放寬時機以及邊境管制調整等細節，請指揮中心統一對外公布，讓台灣的疫後正常生活進入新的里程碑。

►買一送一！鍋寶亮彩不沾湯鍋699元　外型美而且超好用

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
12／10起「有條件開放」全國醫院探病！　每次最多2名訪客
快訊／防疫大鬆綁！12／1起可逐桌敬酒　「室內唱歌」也免戴口
快訊／12月起戶外口罩解禁　室內「符合6條件」也免戴！
快訊／指揮中心宣布12／10起取消入境人數上限
快訊／本土+10583「創215天以來新低」　30多歲男腹痛
LIVE／12月起戶外免戴口罩　指揮中心最新說明
誰接棒民進黨主席？　綠委點名4人選
陳珮騏18歲舊照曝！　撞臉最美里長陳紫渝
宣布不選了！她戶籍遷出跑出國　仍高票當選
他驚挖4任台北市長學歷！　「第一次」脫離台大統治
她第一次參選就遇同票數！抽籤心跳很快　結果曝
快訊／搭遊覽車一日遊　女蹲車輪旁綁鞋帶遭輾斃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

雲林縣議會議長沈宗隆穩坐　副議長蘇俊豪拚連任

快訊／邱顯智、王婉諭等不接受慰留　控昨上演「鞏固領導的會議」

誰接棒民進黨主席？　綠委點名4人選「賴清德也是可能選項」

宣布不選了還是贏！張容榕戶籍遷出人飛國外　仍擊敗現任鄉長

柯文哲今指派彭振聲當「交接對口」　蔣萬安無下文！僅稱規劃中

「罷免高虹安，不用麻煩了」　王浩宇曝原因：我看過所有證據

雲林2村長同票抽籤　內寮村吳昭安、六合村張綺苓當選

張麗善銷假上班首日　縣府百人齊聚喜迎「縣長好」

醫點出「藍綠白3黨」最大問題！　他點頭：一針見血

政院擴大防疫會議拍板　12／1起室外可望免戴口罩

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

留長髮被誤認、遭批評　4歲萌弟仍堅持媽超驕傲

柯佳嬿驚喜應援《綜藝玩很大》　坤達感動拭淚：有一段時間沒看到她...

民進黨大敗蔡英文辭黨主席　慰留蘇貞昌：需他繼續打拚

萌妹打彈珠狂贏2千張彩票　獎品兌換整袋店員看傻眼！

瑤瑤「分手5年男友」淚揭導火線！　愛犬被帶走...她崩潰：我愛死牠了

雲林縣議會議長沈宗隆穩坐　副議長蘇俊豪拚連任

快訊／邱顯智、王婉諭等不接受慰留　控昨上演「鞏固領導的會議」

誰接棒民進黨主席？　綠委點名4人選「賴清德也是可能選項」

宣布不選了還是贏！張容榕戶籍遷出人飛國外　仍擊敗現任鄉長

柯文哲今指派彭振聲當「交接對口」　蔣萬安無下文！僅稱規劃中

「罷免高虹安，不用麻煩了」　王浩宇曝原因：我看過所有證據

雲林2村長同票抽籤　內寮村吳昭安、六合村張綺苓當選

張麗善銷假上班首日　縣府百人齊聚喜迎「縣長好」

醫點出「藍綠白3黨」最大問題！　他點頭：一針見血

政院擴大防疫會議拍板　12／1起室外可望免戴口罩

張善政研究計畫審查進度　陳吉仲：還是會照流程走

5-11歲兒童追加劑12／10上路！　5歲至未滿6歲「提供單價BNT」

飛南韓「組隊SISTAR韶宥」打高爾夫　沈建宏內心小鹿亂撞

雲林縣議會議長沈宗隆穩坐　副議長蘇俊豪拚連任

12／10起「有條件開放」全國醫院探病！每次最多2名訪客

晶華重回觀光股王寶座　股價攻上200元大關

防疫大鬆綁！12／1起開放逐桌敬茶敬酒　「室內唱歌」也免戴口罩

12／1起室外口罩規定鬆綁！　室內「符合6條件」也免戴

快訊／首度檢出BA.2.75本土個案！北部3人家庭群聚「都是二次感染」

3歲男童「未確診」右頸腫痛診斷MIS-C　兒童中重症累計275例

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

政治熱門新聞

女主播「髒話嗆蔡英文蘇貞昌」全直播

政院拍板　12／1起室外可望免戴口罩

快訊／蘇貞昌同意解除室外口罩禁令　細節指揮中心下午公布

送Gogoro被交通部打槍　謝國樑34字回應了

地方喊「高虹安選上就罷免」

「前槍擊要犯」高票連任桃園市議員！黑歷史曝光

選戰慘敗？　藥師揭民進黨真實目的

鄭運鵬感性謝票！卻因兒子太帥歪樓

即／苗栗公館福基村長選舉同票　抽籤決定葉步謀當選

年輕人不投民進黨　梁文傑曝敗選2原因

邱毅：蔡英文未來下場比陳水扁還慘

基隆人哪裡領Gogoro？謝國樑回應了

民進黨「囂張沒落魄久」　謝金河4點曝慘敗原因

內閣將小改組　綠營盛傳2人可能下台

更多熱門

相關新聞

蔡英文「被死當」卻慰留蘇貞昌　國民黨團：盼政府回應民意

蔡英文「被死當」卻慰留蘇貞昌　國民黨團：盼政府回應民意

民進黨2022九合一大選縣市長創下創黨以來最差成績，身兼黨主席的蔡英文總統宣布請辭主席，並指行政院長蘇貞昌已口頭請辭，但獲她慰留，確保重大施政能繼續推動。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（28日）表示，這次選舉是蔡英文期中選舉，結果顯然是「死當」、不埋單，所以蔡英文辭黨主席是剛剛好。

中國大陸防疫封控掀遍地抗議　台灣時隔552天擬今戶外口罩解禁

中國大陸防疫封控掀遍地抗議　台灣時隔552天擬今戶外口罩解禁

蔡英文留蘇貞昌「是老謀深算？」　吳子嘉：她想扳倒這大咖

蔡英文留蘇貞昌「是老謀深算？」　吳子嘉：她想扳倒這大咖

口罩可望今宣布解禁　蘇貞昌：稍後防疫會議評估決定！

口罩可望今宣布解禁　蘇貞昌：稍後防疫會議評估決定！

中國抗議遍地開花藉此犯台？　蘇貞昌：任何變化都會緊盯

中國抗議遍地開花藉此犯台？　蘇貞昌：任何變化都會緊盯

關鍵字：

蘇貞昌

讀者迴響

熱門新聞

加密金融公司30歲創辦人　睡夢中死亡

小S牙齒斷4顆送醫！徐媽見傷勢懷疑女婿

即／高雄傳兇殺！男子吃早餐遭砍斷腳筋送醫搶救

女主播「髒話嗆蔡英文蘇貞昌」全直播

政院拍板　12／1起室外可望免戴口罩

邱澤回來了！許瑋甯限動曬照「夫妻下廚做晚餐」

郭泓志被女兒問「黃隊為何要排擠人」

魔獸降臨台中！場外赫見法拉利限量超跑

快訊／蘇貞昌同意解除室外口罩禁令　細節指揮中心下午公布

送Gogoro被交通部打槍　謝國樑34字回應了

地方喊「高虹安選上就罷免」

歌手兒童樂園唱「X破X娘」　媽摀孩耳朵急逃

「前槍擊要犯」高票連任桃園市議員！黑歷史曝光

大陸掀抗議狂潮　學生舉白紙示威

世足下注只花300「神預測爽賺32倍」！小小瑜嚇哭

更多

最夯影音

更多
貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家
吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面