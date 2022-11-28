蔣萬安當選！他驚挖4任市長學歷　「北市第一次」脫離台大統治

▲「準市長」蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

2022大選一夕綠地變藍天，國民黨蔣萬安以57萬5590票、支持率42.29%勇奪台北市長大位。一名網友也翻出4任市長都是台大畢業，而蔣萬安將在12月25日上任，讓原PO笑虧「台北市終於脫離台大統治了！」

一名網友在Dcard上以「台北市終於脫離台大統治了」為標題驚呼，自1994年直轄市民選以來，4任台市市長學歷都是台大畢業，如下：

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►陳水扁 台大法律系

►馬英九 台大法律系

►郝龍斌 台大農化系

►柯文哲 台大醫學系

▲柯文哲卸任後，將重回台大醫院報到。（圖／記者湯興漢攝）



而蔣萬安接棒台北市長寶座剩不到1個月，也就是在聖誕節12月25日就職。原PO發現表示，蔣萬安是政大法律／外交系雙學士，等於北市將首次脫離台大菁英分子的治理，文末接著強調「純發現好玩，沒有要戰校」的意思。

文章引發網友討論，「我們政大也很了不起」、「下次換私立大學」、「台大有什麼了不起？血統最大，長得帥就有票」、「我們東海法律也不會輸」。

▲陳水扁1994年當選北市市長，當年得到61萬5090票。（圖／記者林敬旻攝）

▲馬英九於1998年與2002年連任北市市長。（圖／記者崔至雲攝）

▲郝龍斌於2006與2010年職掌台北市。（圖／記者林敬旻攝）