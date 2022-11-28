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宣布不選了還是贏！張容榕戶籍遷出人飛國外　仍擊敗現任鄉長

▲▼花蓮富里鄉長無黨籍候選人張容榕。（圖／翻攝臉書）

▲無黨籍花蓮富里鄉長當選人張容榕。（圖／翻攝臉書）

記者蔡怡萍／綜合報導

九合一大選落幕，花蓮縣富里鄉長由無黨籍參選人張容榕以2874票、高出求連任現任鄉長4百多票的結果當選，但她其實早在10月3日時以臉書發表退選聲明，後來都沒有任何廣告等競選活動，甚至也將戶籍移出富里鄉，僅靠著後援會拉票仍然勝選，但張容榕目前人在國外，尚無法取得聯繫，未知其是否有意願宣誓就任。

今年47歲、擔任台灣茶香水品牌總監的張容榕，回到故鄉花蓮縣富里鄉登記參選鄉長，今年8月底完成登記後勤走基層，9月18日東部震災時也積極協助當地居民，但10月初她卻突然在臉書上發出聲明，表示因與家庭無法達成共識、家人極為反彈她參選，在不希望家庭失和下選擇退出富里鄉長選舉，並立即停止一切選舉活動。

但根據「公職人員選舉罷免法」，登記參選後並無退選機制，選舉公報及選票上仍會有參選人的資料，而張容榕在宣布退選後就無競選活動，單單靠著後援會的輔選與催票、仍打敗爭取連任的現任鄉長陳榮聰成功當選，但據了解，她目前人在國外，尚無法得知她是否會回來上任富里鄉長。

張容榕是在10月3日宣布退出富里鄉長選舉，隨即將戶籍遷出富里鄉，不過依據《地方制度法》規定，張容榕依然可以合法當選，只要她在4個月內將戶口遷回富里鄉，當選依然有效，若是她選擇辭職、或時間內未將戶籍遷回，則將會舉辦補選，至於爭取連任的現任鄉長陳榮聰則不願回應。

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