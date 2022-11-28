雲林2村長同票抽籤　內寮村吳昭安、六合村張綺苓當選

▲六合村長候選人張綺苓受訪，紅著眼眶直呼其實很緊張，她說這是第一次參選，很感謝村民的支持。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

九合一基層公職人員選舉在26日開票，雲林縣元長鄉內寮村與莿桐鄉六合村村長選舉候選人得票數相同，今（28）日依規定抽籤決定，結果內寮村由吳昭安當選、六合村由張綺苓當選。

元長鄉內寮村長選舉有2位候選人分別為現任村長吳國璋及吳昭安，開票結果2人得票數都為202票；莿桐鄉六合村有3位候選人，開票結果為張綺苓、曾秀華一樣得到625票。

雲林縣選委會總幹事陳良駿指出，依《公職人員選舉罷免法》 規定得票數相同要在選後2天內辦理抽籤，選委會今天依規定在選委會公開抽籤，結果內寮村長吳昭安抽中當選、六合村長張綺苓抽中當選。

六合村長候選人張綺苓受訪，紅著眼匡直呼其實很緊張，她說，這是第一次參選，前天開票過程很緊張，結果竟和對手同獲625票，今天抽籤心跳很快，勝負拖到選後2天才抽籤決定也是該村有史以來首次發生，抽中當選很開心，相當感謝村民支持。

▲雲林縣2村的村長候選人得票數相同，今日依規定抽籤決定，結果內寮村由吳昭安當選、六合村由張綺苓當選。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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