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「屏東縣選務有瑕疵是事實」　國民黨要中選會立即啟動驗票

▲蘇清泉28日上午到法院遞狀。（圖／民眾提供）

▲蘇清泉28日上午到法院遞狀。（圖／民眾提供）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉以20萬6460票敗給民進黨對手周春米的21萬7537票，但蘇指出開票有爭議，聲請驗票尋求翻盤，不過中選會表示當晚開票、計票全程無異狀，且精準正確。但國民黨28日下午表示，選務有瑕疵是事實，中選會不應該推卸責任、含糊帶過，應秉持選務中立、公正的原則，立即保全證據、啟動驗票，澄清各界質疑。

針對九合一選舉結果中，有部分人士質疑屏東縣長選舉開票過程及有效票數有瑕疵，國民黨副發言人楊智伃28日下午表示，選舉結束當天，屏東縣開票速度緩慢、過程引發抄錄失誤、誤植等問題，選務有瑕疵是事實，中選會不應該推卸責任、含糊帶過；應該秉持選務中立、公正的原則，立即保全證據、啟動驗票，澄清各界質疑，給屏東縣民及國人一個公平的交代。

楊智伃強調，「全國各地開票都沒問題，屏東開票出現許多紛擾是事實」，屏東縣選舉結束當天的開票速度緩慢，還比投票人數最多的新北市慢了將近一倍的時間，到底出了什麼問題？中選會不用積極調查、公開釋疑嗎？此外，開票當天媒體報導，計票員抄錄失誤，將周春米的得票數字誤植、對調給蘇清泉，各界質疑這只有單一投票所？眾多投票所？還是整體投票數字？中選會不該用聲明輕描淡寫帶過。

楊智伃表示，「要有程序正義，才有實質正義」，屏東縣開票過程引發許多爭端，中選會有責任做詳實的調查、清楚的交代，立即保全所有證據，包括選票、廢票、空白票、未領票、名冊等，並展開驗票，還給屏東縣民一個公開、公正、公平的選舉結果。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗上午召開記者會也說，上周六獨獨屏東縣在開票過中奇慢無比，甚至比人口400萬的新北市還慢，讓屏東縣民感到相當難以理解是，多處票匭出現選票數誤植情形，出現重大缺失；另外選舉人數一再變動，出現這些奇特狀況，屏東縣選委會必須對國人說清楚，並依法保全證據，絕對不可做出相關消滅證據的行為，否則國民黨團將會依法追究。

曾銘宗表示，國民黨團呼籲地方法院依法行政，盡速裁定，立即驗票，還給屏東縣所有公民一個事實真相。

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