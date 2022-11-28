12／1起室外口罩規定鬆綁！　室內「符合6條件」也免戴

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情連7周下降，指揮中心指揮官王必勝正式宣布12/1起取消室外空間、室外場所規定，但歲末、跨年大型室外活動口罩規定，則視近期疫情變化另行研議。另外，目前室內應維持全面戴口罩，惟符合6大條件時，得免戴口罩。

▲12/1起放寬戴口罩等防疫措施。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心指揮官王必勝日前指出，口罩鬆綁第一階段為「室外不用戴，室內要戴」，但一些大型的演唱會、體育場所與選舉造勢活動，無法與不特定對象保持社交距離，則另外處理；至於第二階段則是正面表列必戴場所，例如醫院、長照機構、密閉的大眾交通運輸工具、大型室內集會等；第三階段則是由「強制」轉為「建議」戴口罩。

指揮中心今上午召開專家會議討論12/1戶外口罩鬆綁並達成共識。王必勝今（28）日正式宣布，將於12月1日起，開放全部室外空間、室外場所，取消應全程配戴口罩的規定。歲末、跨年大型室外活動口罩規定，則視近期疫情變化另行研議。

另外，外出於室內空間、室內場所（包括車廂、船舶、航空器等運具之內部空間），應維持全程戴口罩，但符合6大情形者得免戴口罩。

6大室內口罩例外條件包括：

一、從事運動、唱歌、拍攝個人/團體照時

二、自行開車，車內均為同住家人，或無同車者時

三、直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動的正式拍攝或進行時。

四、於溫／冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕的場合。

五、外出有飲食需求得免戴口罩

六、於指揮中心或主管機關指定之室內場所或活動，如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

除了上述條件外，指揮中心也取消餐飲場所不得逐桌敬茶敬酒的規定。

▲戶外戴口罩畫面將於12/1起成絕響。（圖／記者李毓康攝）

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