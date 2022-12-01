「口罩解禁6QA」一次看懂！2類人要戴好戴滿　最重恐罰1.5萬

▲口罩禁令即將鬆綁，符合特定條件，就可以免戴口罩。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者柯振中／綜合報導

口罩禁令開始放寬，1日開始第一階段鬆綁，戶外全程戴口罩的規定取消，後續跨年等室外大型活動，將視情況調整防疫措施。至於第一階段鬆綁後，各個場合的防疫規定為何，《東森新媒體ETtoday》替您整理了6大相關問題、解答，讓您一次看懂。

Q1：口罩禁令鬆綁後，有哪些場合可以不用戴口罩？

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A：依據指揮中心規定，室外空間、室外場所1日開始，取消全程戴口罩的規定，不過歲末、跨年等大型室外活動的口罩規定，將視當時的疫情變化，另外進行調整。

Q2：口罩禁令鬆綁以後，室內還是要戴口罩嗎？

A：第一階段的鬆綁只有室外，包含車廂、船舶、航空器具等運輸工具的內部空間，仍要維持全程戴口罩，但若符合例外情形，則能夠免戴口罩。

▲運輸工具的內部空間需要戴口罩，而台鐵、高鐵也規定，戶外月台仍須戴上口罩。（示意圖／記者林敬旻攝）



此外，高鐵、台鐵表示，只要旅客進入車站的室內空間、付費區及月台等處，都需要戴口罩，若能與不特定對象保持社交距離，或是有適當阻隔設備，就可以在飲食期間暫時拿下口罩。

台鐵也說，由於多數的戶外月台有遮雨棚，因此就算民眾在戶外月台等車，也要配戴口罩。

Q3：有哪些場所符合「例外情形」？

A：從事運動、唱歌、拍攝個人／團體照等行為，以及自行開車、車內乘員都是同住家人，或是沒有同車者時。

從事直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質的工作，或活動拍攝、進行時。

在溫泉／冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室等區域，以及水域活動等容易弄濕口罩的場合活動時。

▲在容易弄濕口罩的水域活動場合，也可以不用戴口罩。（示意圖／ETtoday資料照）



此外，教育部也放寬了相關防疫規定，若是進行運動、歌唱、音樂吹奏、合奏、舞蹈等類別的課程時，可以不戴口罩，但課程開始前、結束後還是要把口罩戴上。

指揮中心也說，外出時若有飲食需求，可以免戴口罩，以及在指定的室內場所、活動當中，符合相關防疫措施，也可以暫時脫下口罩。此外，宴席時不得逐桌敬酒、敬茶的規定也取消。

Q4：有哪些人外出最好還是戴著口罩？

A：指揮中心提醒，若是體質敏感、有慢性病，或是有發燒、呼吸道症狀的民眾，到人潮密集的場所時，還是建議戴著口罩。

Q5：哪些人到了室外，還是要強制戴口罩？

若是從國外入境的旅客，要進行7天的自主防疫，過程中若想外出，需要有2天內家用快篩陰性結果，外出時除了用餐需求可暫時摘下口罩，其他時候都要戴著口罩、並維持社交距離。

▼現在從國外入境的旅客要進行7天的自主防疫，過程中若想外出，需要有2天內快篩陰性的結果，且需要全程戴著口罩。（示意圖／記者李毓康攝）



此外，現行的確診者居家隔離、自主管理為天數為「5+n」天，5天隔離期過後，要進行n天的自主管理，管理期間需要維持社交距離，並避免出入無法保持社交距離、容易近距離接觸不特定對象的場所，外出時也要全程戴口罩。而自主管理的「n天」最多為7天，如果提前快篩陰性，就無須再自主管理。

Q6：室內不戴口罩會怎樣？會被罰錢嗎？

中央流行疫情中心指揮官王必勝說，口罩禁令還沒完全解除，若是在室內違反口罩規定，會以勸導為優先，但如果惡意違規，還是會依法開罰。

而依據《傳染病防治法》的規定，若違反指揮中心訂下的防疫規範，將處以新台幣3,000元以上、1萬5,000元以下的罰鍰，且得以命令限期改善，如果沒有改善，可按次處罰。

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