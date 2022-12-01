今起戶外脫口罩！「校園、雙鐵8場所」規定一次看　 通風月台仍要戴

▲12/1起室外口罩全面解禁。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／整理報導

中央流行疫情指揮中心公布，今（12/1）起，室外場所及空間無須戴口罩，不過室內仍維持戴口罩規定，惟符合6大條件時得免戴。不同運具及空間，規定細節也略為不一樣，如：室外雖免戴口罩，但雙鐵規範，只要進入車站就要全程佩戴，包括戶外月台區。《ETtoday新聞雲》整理相關政策提供給讀者參考。

室外可脫口罩 室內6大例外免戴

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指揮中心宣布，外出於「室內空間、室內場所」（包括車廂、船舶、航空器等運具之內部空間），應維持全程戴口罩，6大室內免戴口罩例外條件包括：

1.從事運動、唱歌、拍攝個人/團體照時。

2.自行開車，車內均為同住家人，或無同車者時。

3.直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動的正式拍攝或進行時。

4.於溫／冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕的場合。

5.外出有飲食需求得免戴口罩。

6.於指揮中心或主管機關指定之室內場所或活動，如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

除了上述條件外，指揮中心也取消餐飲場所不得逐桌敬茶敬酒的規定。

▲台鐵戶外月台仍要戴口罩。（資料照／記者李宜秦攝）

校園口罩教室外全脫 室內部分情況可不戴

教育部指出，各級學校校園從12月1日起執行新措施，以教室跟教室外區隔，調整為室外空間（室外場所）取消應全程戴口罩，但室內空間（室內場所）維持應全程佩戴，若屬「致詞、演講、講課、拍攝個人/團體照或進行運動、歌唱、音樂吹奏、合奏、舞蹈類之課程及教學活動」等時，可以不戴口罩，但於課程開始前及結束後，仍須佩戴口罩。

另外，校慶等活動屬大型集會活動，參與師生為不確定性的集體群眾，也較難維持社交距離，台北市教育局表示，原則上還是鼓勵參與者佩戴口罩，此外，園遊會可販售食品，但必須帶回教室食用或規劃飲食區（不強制使用隔板），也不可以邊走邊吃。

雙鐵指引出爐 車站戶外月台仍要戴

大眾交通工具內部空間，仍維持全程佩戴口罩規定。雙鐵部分車站為戶外月台，台鐵局長杜微表示，民眾只要進入車站後，即便是在車站戶外月台，因多數戶外月台仍有遮雨棚，且旅客密度比較高，仍須全程佩戴口罩。

台灣高鐵公司也表示，依據政府最新防疫指引，自12/01（四）起，雖取消室外場所/空間佩戴口罩之規定，但搭乘大眾運輸交通工具仍須佩戴口罩；提醒旅客遵守相關防疫規定，旅客自進入車站大廳、乘車至出站，應自備口罩並全程佩戴，敬請配合遵守。

▲指揮中心公布最新口罩放寬措施。（圖／指揮中心提供）

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