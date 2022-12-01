　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今起戶外脫口罩！「校園、雙鐵8場所」規定一次看　 通風月台仍要戴

▲▼今日中北部、宜花受東北季風增強影響，越晚溫度越下降，天氣,行人,路人,疫情,口罩,斑馬線,過馬路,人潮,解封,防疫,人流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲12/1起室外口罩全面解禁。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／整理報導

中央流行疫情指揮中心公布，今（12/1）起，室外場所及空間無須戴口罩，不過室內仍維持戴口罩規定，惟符合6大條件時得免戴。不同運具及空間，規定細節也略為不一樣，如：室外雖免戴口罩，但雙鐵規範，只要進入車站就要全程佩戴，包括戶外月台區。《ETtoday新聞雲》整理相關政策提供給讀者參考。

室外可脫口罩　室內6大例外免戴

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心宣布，外出於「室內空間、室內場所」（包括車廂、船舶、航空器等運具之內部空間），應維持全程戴口罩，6大室內免戴口罩例外條件包括：

1.從事運動、唱歌、拍攝個人/團體照時。
2.自行開車，車內均為同住家人，或無同車者時。
3.直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動的正式拍攝或進行時。
4.於溫／冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕的場合。
5.外出有飲食需求得免戴口罩。
6.於指揮中心或主管機關指定之室內場所或活動，如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

除了上述條件外，指揮中心也取消餐飲場所不得逐桌敬茶敬酒的規定。

▲▼台鐵,台鐵月台,台鐵北返,樹林站,台鐵樹林站,樹林車站。（圖／記者李宜秦攝）

▲台鐵戶外月台仍要戴口罩。（資料照／記者李宜秦攝）

校園口罩教室外全脫　室內部分情況可不戴

教育部指出，各級學校校園從12月1日起執行新措施，以教室跟教室外區隔，調整為室外空間（室外場所）取消應全程戴口罩，但室內空間（室內場所）維持應全程佩戴，若屬「致詞、演講、講課、拍攝個人/團體照或進行運動、歌唱、音樂吹奏、合奏、舞蹈類之課程及教學活動」等時，可以不戴口罩，但於課程開始前及結束後，仍須佩戴口罩。

另外，校慶等活動屬大型集會活動，參與師生為不確定性的集體群眾，也較難維持社交距離，台北市教育局表示，原則上還是鼓勵參與者佩戴口罩，此外，園遊會可販售食品，但必須帶回教室食用或規劃飲食區（不強制使用隔板），也不可以邊走邊吃。

雙鐵指引出爐　車站戶外月台仍要戴

大眾交通工具內部空間，仍維持全程佩戴口罩規定。雙鐵部分車站為戶外月台，台鐵局長杜微表示，民眾只要進入車站後，即便是在車站戶外月台，因多數戶外月台仍有遮雨棚，且旅客密度比較高，仍須全程佩戴口罩。

台灣高鐵公司也表示，依據政府最新防疫指引，自12/01（四）起，雖取消室外場所/空間佩戴口罩之規定，但搭乘大眾運輸交通工具仍須佩戴口罩；提醒旅客遵守相關防疫規定，旅客自進入車站大廳、乘車至出站，應自備口罩並全程佩戴，敬請配合遵守。

▲▼12/1起放寬戴口罩等防疫措施。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布最新口罩放寬措施。（圖／指揮中心提供）

►出國好咖！頂級行李箱 「防盜、耐摔」 一組兩件免4千

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►要玩也要有體力～維他命B群發泡錠 一錠補足整天活力

►氣冷雞滴雞精特價了！1749元買12包　原汁原味無添加

ET快訊
郭正亮揭露「侯友宜」的可怕：若他選2024　1人完全邊緣化
「口罩解禁6QA」一次看懂！2類人要戴好戴滿　最重恐罰1.5
今起戶外脫口罩！校園、雙鐵8場所規定一次看　通風月台仍要戴
一不小心就噴錢！12月口罩、交通新制懶人包　4縣市路口違規抓
4縣市豪大雨！「東北季風」接力濕冷到下周三　期間僅1天回溫
Fed放鴿消息激勵！美股勁揚737點　台積電ADR漲4.6％
快訊／法國想練兵0比1輸突尼西亞　仍以分組第一晉級16強
快訊／梅西罰丟點球但隊友超爭氣　阿根廷2比0分組第一晉16強

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

從「4種握拳方式」秒測真實性格！網被看穿…驚喊：太準了

今起戶外脫口罩！「校園、雙鐵8場所」規定一次看　 通風月台仍要戴

4縣市豪大雨！「東北季風」接力濕冷到下周三　期間僅1天回溫

一不小心就噴錢！12月口罩、交通新制懶人包　4縣市路口違規抓更嚴

戶外口罩令今解除！年前恐有新一波疫情　專家籲「雙軌防疫」

遭網友私訊威脅提告　牙醫史書華：高嘉瑜妳弄出來的支持者

主計處每10年人口遷徙普查！新北遷入28萬人奪冠　竹科遷入率最高

賭世足神準爽賺67萬！他想領錢「網站消失」　友人烏鴉嘴成神預言

「口罩解禁6QA」一次看懂！2類人要戴好戴滿　最重恐罰1.5萬

台大「深夜秉燭」聲援白紙運動　至少300人到場點亮校園

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

周予天夜店摟妹回家..認了分手席惟倫　才剛跟她勾手出席王家梁婚禮

1.3億彰化員林一注獨得　開業22年「第5度開頭獎」

趙小僑「第一個有女兒的生日」超日常　42歲才生...願「健康的活著」：陪她很久

最酷刺青？他把載具刺在手臂　實測結果嚇壞店員：真的能刷

泫雅親口認分手Dawn　7年情斷「以後只是好朋友跟同事」

巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

從「4種握拳方式」秒測真實性格！網被看穿…驚喊：太準了

今起戶外脫口罩！「校園、雙鐵8場所」規定一次看　 通風月台仍要戴

4縣市豪大雨！「東北季風」接力濕冷到下周三　期間僅1天回溫

一不小心就噴錢！12月口罩、交通新制懶人包　4縣市路口違規抓更嚴

戶外口罩令今解除！年前恐有新一波疫情　專家籲「雙軌防疫」

遭網友私訊威脅提告　牙醫史書華：高嘉瑜妳弄出來的支持者

主計處每10年人口遷徙普查！新北遷入28萬人奪冠　竹科遷入率最高

賭世足神準爽賺67萬！他想領錢「網站消失」　友人烏鴉嘴成神預言

「口罩解禁6QA」一次看懂！2類人要戴好戴滿　最重恐罰1.5萬

台大「深夜秉燭」聲援白紙運動　至少300人到場點亮校園

等到了！超商限時1天「咖啡買7送7」　爽喝美式、拿鐵

墨西哥和波蘭積分相同　卻因1關鍵痛失16強門票

12月財經新制一次看！　零股撮合時間縮短、保費最高可便宜3成

7月曾勸陳時中「學阿扁就贏」　黃暐瀚曝原因：會輸不意外

包租公買屋不只看實價登錄　一招掌握合理價

掛在聖誕樹上也可以！「吊飾禮盒」盤點，可愛到每個都想要

牛爾教「A醇濃度挑選」秘訣！用錯小心抗老不成反爛臉

巴西傳奇球王比利驚傳緊急送醫！　女兒發文回應了

踏著120年歷史老階梯好有fu！到北投加賀屋除了泡湯　必看超美九谷燒

當鋪「勞力士水鬼」竟跟景氣拐點有關！　包租公天天緊盯

為了食物小豬飛越「懸崖」　下秒GG讓網友全笑瘋

生活熱門新聞

口罩解禁6QA一次看！2類人要戴好戴滿

LINE「照片過期」1招避雷！還可當超胖雲端硬碟

一不小心就噴錢！12月口罩、交通新制一次看

今最濕冷探16℃！　「東北季風」接力濕冷到下周三

天雷勾動地火　4星座明年愛神降臨

小孩子才選擇！愛情事業兩得意TOP4星座

台大聲援白紙運動　300人秉燭點亮校園

沈慧虹謝票！鍵盤柯南揪1幕　網笑：別再鞭屍

賭世足爽賺67萬！他想領錢卻悲劇了

妹子被母要求「繼續戴口罩」！聽原因崩潰

最毒蔬菜出爐！　吃火鍋「最後煮它別喝湯」

好市多買牛肉！她一煮驚：撿到寶　7千人狂讚

到日本爽買！刷台灣信用卡「掉陷阱題」多噴錢

車行裝手機架要100元！大學生留負評嗆態度差

更多熱門

相關新聞

口罩解禁6QA一次看！2類人要戴好戴滿

口罩解禁6QA一次看！2類人要戴好戴滿

口罩禁令開始放寬，1日開始第一階段鬆綁，戶外全程戴口罩的規定取消，後續跨年等室外大型活動，將視情況調整防疫措施。至於第一階段鬆綁後，各個場合的防疫規定為何，《東森新媒體ETtoday》替您整理了6大相關問題、解答，讓您一次看懂。

妹子被母要求「繼續戴口罩」！聽原因崩潰

妹子被母要求「繼續戴口罩」！聽原因崩潰

新里程碑！12/1起10家行動支付可購台鐵票　明年增「超商退票」

新里程碑！12/1起10家行動支付可購台鐵票　明年增「超商退票」

明天起室外免戴口罩！雙鐵指引出爐　「車站戶外月台仍要戴」

明天起室外免戴口罩！雙鐵指引出爐　「車站戶外月台仍要戴」

明起戶外免戴口罩！他列3原因喊話中央「全面解禁吧」

明起戶外免戴口罩！他列3原因喊話中央「全面解禁吧」

關鍵字：

口罩台鐵高鐵學校室內室外中央流行疫情指揮中心新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

口罩解禁6QA一次看！2類人要戴好戴滿

LINE「照片過期」1招避雷！還可當超胖雲端硬碟

登山客曾文水庫迷路驚見黑乾屍！

每平方公尺有5條蛇！一家5口登蛇島...竟慘遭滅門

房間被動過！她裝監視器「驚見公婆1幕」　網逆風反挺

快訊／泫雅親口認分手Dawn　7年情斷「以後只是好朋友跟同事」

37歲男星「剛結婚幾小時」身亡！新婚妻慟：本來要去拍婚照

泫雅、Dawn曾說過：分手也不會刪合照！　原因逼哭粉絲

彰化彩券行開1.3億大樂透頭獎　老闆猜是「她」

身分證「0123」中2碼鮑魚干貝吃到飽

汪小菲刪大S離婚協議條件「害到自己」

女高中生拿外送遭退學！校方被罵爆急改處分

法國倒數15秒破網　結果是越位

全台最大爛尾樓基地荒廢30年　地方盛傳新任地主「將有新動作」

再發振興券？　蘇貞昌回應了

更多

最夯影音

更多
義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台
尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

周予天夜店摟妹回家..認了分手席惟倫　才剛跟她勾手出席王家梁婚禮

周予天夜店摟妹回家..認了分手席惟倫　才剛跟她勾手出席王家梁婚禮

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面