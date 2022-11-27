高雄恐怖外送員又來了！追髮姐遭拒三度砸車　這次潑漆咒死

▲劉姓嫌犯在店家鐵門寫不雅字眼和潑漆。（圖／翻攝自被害人臉書）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄38歲劉姓外送員有意追求一名女子遭拒，曾經3度跑到該女子先前工作的店家對著老闆車子噴漆、持棍砸車，被警方逮捕送辦。不料，今（27）日清晨，劉男竟又重返現場，拿著紅色油漆桶對著鐵門寫字、對地面潑漆，警方也火速將劉姓嫌犯緝捕到案，並送凱旋醫院就醫。

今年8月14日清晨5點30分左右，高雄前鎮區一心二路一家美髮店前停放的白色車輛，遭到一名男子惡意噴漆，隨後男子二度折返，持棍猛砸車輛，導致車窗及前後擋風玻璃全碎。據了解，犯嫌劉男先前已經砸車過一次，警方調閱監視系統影像鎖定涉案車輛，循線得知犯嫌身分，立即通知其到案說明，但他拒絕到案。

▲劉姓嫌犯帶著油漆桶到店家潑漆。（圖／翻攝自被害人臉書）

不料，劉男在8月19日再度重返店家，還囂張對著監視器揮手打招呼，接著拿出棍棒再度朝著停放騎樓車子猛砸，敲壞車子兩側後視鏡，一度作勢離開，但又馬上回來第二度狂敲車輛。後續劉男騎車離開沒多久，疑似不甘心，三度重返，並拿著噴漆對著車輛猛噴。

當事人女子表示，該名男子之前賣飯糰，她去消費才認識的，但後續男子一直追求、騷擾，更一直要求她嫁給他。而前東家美髮店老闆人很好，跟男子完全不認識，她是4年前在那上班，已經離職2年多了，懷疑男子因不知道新公司，才跑回去砸車，覺得很莫名其妙。

而今日清晨6時許，許男又回到店家門口，帶著一桶紅色油漆，在鐵門上塗寫不雅字眼，並把油漆潑在地面上，吳姓店家隨即向警方報案。

警方獲報後調閱監視器，發現又是劉姓嫌犯所為，警方在中午左右將他查緝到案，依恐嚇、毁損等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，並將報請檢察官實施強制處分。

警方表示，劉嫌懷疑有精神方面的問題，之前也強制就醫過，但他從醫院出來後又會再犯，加上觸犯的都是刑責較輕的法條，所以才會一再犯案。