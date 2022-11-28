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執政犯太多錯！　矢板明夫憂「討厭民進黨」壯大：中國見縫插針

▲陳建仁、蘇貞昌、蔡英文、陳時中「為台北挺身而出」選前之夜大合唱。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨大敗。（圖／記者林敬旻攝）

記者張靖榕／綜合報導

九合一選舉結果出爐後，中國國台辦發言人朱鳳蓮深夜立刻表示大選反映台灣主流民意，將繼續團結「廣大台灣同胞」。矢板明夫盤點民進黨執政幾年下來犯的錯誤，許多選前選後的落差讓他憂心，若民進黨不及時解決問題，讓討厭民進黨的人愈來愈多，就可能被中國見縫插針，最終讓全體台灣人為民進黨的錯買單。

國民黨在九合一選舉中大勝後，中國國台辦發言人朱鳳蓮當天深夜立刻發聲，表示北京注意到此次選舉結果，反映台灣「求和平、求穩定、要過好日子的主流民意」，國台辦會繼續團結「廣大台灣同胞」，並且「堅決反對台獨分裂勢力和外部勢力干涉」。

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安宣布當選。（圖／記者林敬旻攝）

▲矢板明夫解析國民黨大勝，主要是因為選民不喜歡現在的民進黨。（圖／記者林敬旻攝）

日本產經新聞台北支局長矢板明夫27日在臉書發文指出，此次大選結果對於剛剛結束20大、連任中國國家主席的習近平來說，「無疑是收到一份大禮」，可能因此認為現在台灣的「民氣可用」，在其他外國政府看來，也可能是「台灣民意選擇了親中派」。

近日流行台灣「兩大政黨」的說法，一個是民進黨，另一個是「討厭民進黨」，矢板明夫說根據他對台灣社會的長期觀察，這次不一定是選民放棄「抗中保台」，也非為了支持在野黨，「僅僅是因為不喜歡民進黨而已」。

矢板明夫表示，「民進黨執政這幾年以來，犯了很多錯誤」，雖然此次選舉動員大部分基本盤，但一向被認為是支持民進黨的很多年輕人，卻沒有出來投票。

▲▼2022九合一大選慘敗，民進黨主席蔡英文發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文和民進黨執政面對的問題，至今許多都未得到妥善解決。（圖／記者李毓康攝）

過去每到選舉前，民進黨候選人總拚命打年輕人牌，但一到選舉結束就把年輕人對於高房價、低薪資等改善的訴求拋諸腦後，「導致很多年輕人有一種被欺騙了的感覺。」對於香港問題往往也是選前才拿出來說事，但實際給予的支持和幫助相當少；民眾最期待的司法改革問題「基本上也是原地踏步」。

矢板明夫特別點出總統蔡英文已經好幾年沒召開過記者會，就連中國在台灣海峽射飛彈引發國際關注時，蔡英文也未曾出來面對記者提問，讓他作為一個想把台灣聲音傳出去的外國媒體人都感到非常令人遺憾。

不論哪一國哪一黨執政都有許多問題，不過矢板明夫說，民進黨這次敗因固然多，但台灣面臨勢力最雄厚的中國網軍天天猛放大量假消息，各種洗腦宣傳也是主因之一。

若民進黨不及時解決這些問題，矢板明夫直言「2024將很難選」，在沒有一個忠誠、健全的在野黨的台灣，只要民進黨繼續犯錯、討厭民進黨的人愈多，就可能被中國見縫插針。

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