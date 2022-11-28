　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨「囂張沒落魄久」　謝金河4點曝慘敗原因：小英寶寶成破口

▲▼2022九合一大選慘敗，民進黨主席蔡英文與秘書長林錫耀鞠躬向支持者道歉。（圖／記者李毓康攝）

▲2022九合一大選慘敗，民進黨主席蔡英文與秘書長林錫耀鞠躬向支持者道歉。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

民進黨九合一選舉選出黨史最差成績，財信傳媒董事長謝金河表示，選後他聽見「市場最底層的聲音」，一位阿婆以台語直言「囂張沒有落魄久」，點出民進黨這次選舉最大的問題。他也提出4點看法分析民進黨選情不妙的原因，更指出有「小英寶寶」之稱的林智堅正是這次選舉的破口。

謝金河表示選舉日隔天（27日）一大早到石碇老街走走，聽到豆漿店旁小販在討論前一晚的選舉結果，一位阿婆用台語說出「囂張沒有落魄久，太囂張了，這次就死得很難看！」

謝金河說這些年他已很少直接預測選情，但每周三上午都會跟財訊雙周刊編輯部門聊天開會，他就在會中表示，直覺今年民進黨選情恐怕十分不妙。

謝金河以下4點分析民進黨本次慘敗原因。

1，過去民進黨選舉都是由下而上，以初選定勝負，但這次只有屏東縣辦初選，所有人選都是「選對會」推派，這當中存在很多主觀意識，不一定會推出最好的人選，於是，有小英寶寶之稱的林志堅成了破口。

2，這次英派總攬大局，由林錫耀，洪耀福操盤，他們在2018年曾經輸了一次，經過4年，他們再次擔綱，這次選舉的主軸很模糊，即便是最後喊出「抗中保台」，也很虛弱無力。很多爭議性的議題，包括防疫，疫苗，或是台海危機，甚至最近半導體「去台化」，所有論述都不積極，完全引不起共鳴。

3，側翼的極大化釀成重大危機，去年，台中市補選一席立委，電視台用洪荒之力猛打顏寬恒奏效，今年大家如法炮製，全力追打蔣孝嚴的陳年緋聞案，後來又猛打林姿妙，高虹安⋯⋯我偶爾打開電視頻道，殺得太過頭，其實反而有反效果，甚至，反而為敵營拉抬聲勢。

4，驕兵必敗！2020年民進黨大勝，很多人忘了我是誰？尤其是圍繞在小英身邊的英系核心人士更不可一世，他們總攬陳時中選務，陳時中本來是不錯的產品，這次被包裝得四不像，一點力道也沒有。此時又不時傳出，英派可能拱出陳建仁，排除賴清德，大選前夕，內部人自己卡自己，離心離德，選舉如果沒有眾志成城，一定選不好！

最後謝金河表示，民進黨選前就已經很無力，小英總統也有察覺危機，但已經來不及，去年全黨面對四大公投的團結一致消失不見，「這種虛弱無力，如果台北市及桃園市都輸掉，民進黨就是慘敗。」

謝金河說這次選舉對民進黨來說是最壞的結果，被選民教訓、輸到脫褲子的民進黨，這次如何痛定思痛，調整路線和腳步，以及找到下個救世主，「過了今天，其實2024的局已經展開。」

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

►BURBERRY超美「粉紅香水」買一送一！噴了上癮、回頭率爆高

ET快訊
高虹安當選「Wecare新竹」秒冒出！喊話支持者：把新竹贏回
快訊／摩洛哥2比0勝上屆季軍　比利時斷史上最長8連勝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

12月戶外脫口罩「今開會討論」　專家：今年應止於第一階段鬆綁

民進黨「囂張沒落魄久」　謝金河4點曝慘敗原因：小英寶寶成破口

差8票成為落選頭　時力彰縣議員吳韋達考慮提驗票

高虹安自曝最愛奶茶不是可樂　妙回「會請助理一起喝」

女主播「髒話嗆蔡英文、蘇貞昌」全直播：沒在怕！　留言區被刷爆

新北候選人「得票遠超預期」！本人卻開心不起來　原因超逗趣

入國民黨36年說退就退！　反共將軍于北辰成功當選桃園市議員

高虹安當選「Wecare新竹」秒冒出！喊話支持者：把新竹贏回來

基隆人狂問「哪裡能領Gogoro」！謝國樑霸氣回應：我說到做到

陳時中謝票見民眾舉2看板！感性吐心聲「盼仇恨平息」：願台北更好

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

留長髮被誤認、遭批評　4歲萌弟仍堅持媽超驕傲

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

柯佳嬿驚喜應援《綜藝玩很大》　坤達感動拭淚：有一段時間沒看到她...

民進黨大敗蔡英文辭黨主席　慰留蘇貞昌：需他繼續打拚

萌妹打彈珠狂贏2千張彩票　獎品兌換整袋店員看傻眼！

認敗選！陳時中喊努力不夠　呼籲「一起支持蔣萬安」

12月戶外脫口罩「今開會討論」　專家：今年應止於第一階段鬆綁

民進黨「囂張沒落魄久」　謝金河4點曝慘敗原因：小英寶寶成破口

差8票成為落選頭　時力彰縣議員吳韋達考慮提驗票

高虹安自曝最愛奶茶不是可樂　妙回「會請助理一起喝」

女主播「髒話嗆蔡英文、蘇貞昌」全直播：沒在怕！　留言區被刷爆

新北候選人「得票遠超預期」！本人卻開心不起來　原因超逗趣

入國民黨36年說退就退！　反共將軍于北辰成功當選桃園市議員

高虹安當選「Wecare新竹」秒冒出！喊話支持者：把新竹贏回來

基隆人狂問「哪裡能領Gogoro」！謝國樑霸氣回應：我說到做到

陳時中謝票見民眾舉2看板！感性吐心聲「盼仇恨平息」：願台北更好

《卿卿日常》田曦薇被封「初戀臉女神」　4技巧畫出同款甜美兔子眼

12月戶外脫口罩「今開會討論」　專家：今年應止於第一階段鬆綁

「斷涯式降10℃」轉雨　入冬強冷空氣明深夜襲探13度

世界盃「死亡之組」大亂鬥！　德國想晉級還得西班牙幫忙

民進黨「囂張沒落魄久」　謝金河4點曝慘敗原因：小英寶寶成破口

差8票成為落選頭　時力彰縣議員吳韋達考慮提驗票

高虹安自曝最愛奶茶不是可樂　妙回「會請助理一起喝」

共同社民調：日相岸田文雄內閣支持率33%創新低

比利時意外踢輸摩洛哥！　布魯塞爾出現暴動火燒車

內馬爾拚復出「24小時都在治療」　巴西主帥曝王牌最新狀況

特寫美容師清頑固粉刺超療癒！　竄出「飽滿蘿蔔根」網讚：痛快

政治熱門新聞

選戰慘敗？　藥師揭民進黨真實目的

基隆人哪裡領Gogoro？謝國樑回應了

鄭運鵬感性謝票！卻因兒子太帥歪樓

高虹安當選　「Wecare新竹」秒出現

邱毅：蔡英文未來下場比陳水扁還慘

女主播「髒話嗆蔡英文蘇貞昌」全直播

反共將軍于北辰成功當選桃園市議員

何志偉哭了！首度揭發「陳時中團隊黑幕」

台北第6選區「只有她沒連任」　當選名單曝

得票遠超預期！候選人卻開心不起來

哪裡的選情最意外？鄉民點名「1縣市」

陳時中謝票見民眾舉2看板！感性吐心聲

31個知名議員候選人落選！最美醫師也上榜

田慎節成最兇議員！露事業線謝選民

更多熱門

相關新聞

女主播「髒話嗆蔡英文蘇貞昌」全直播

女主播「髒話嗆蔡英文蘇貞昌」全直播

九合一地方大選落幕，民進黨全面崩盤，遭逢自創黨以來的空前大敗。對此，媒體人陳凝觀在網路節目廣告時段上開嗆總統蔡英文、行政院長蘇貞昌，三字經髒話連發，引發網友直呼「唯一支持廣告時間」、「罵到血流成河了」。

黃偉哲「險勝」保住台南綠地

黃偉哲「險勝」保住台南綠地

選戰慘敗？　藥師揭民進黨真實目的

選戰慘敗？　藥師揭民進黨真實目的

民進黨大翻車「最崩潰其實是他」！

民進黨大翻車「最崩潰其實是他」！

台東縣議會民進黨增1席　仍無法成立黨團辦公室

台東縣議會民進黨增1席　仍無法成立黨團辦公室

關鍵字：

謝金河民進黨九合一大選

讀者迴響

熱門新聞

小S牙齒斷4顆送醫！徐媽見傷勢懷疑女婿

選戰慘敗？　藥師揭民進黨真實目的

超過10天沒大便！30歲女吐「巧克力色條狀物」

基隆人哪裡領Gogoro？謝國樑回應了

鄭運鵬感性謝票！卻因兒子太帥歪樓

22:00還在唱票！竹縣深夜開完票惹議

小商人世足下注「3台點鈔機數不完」賺爆

魔獸降臨台中！場外赫見法拉利限量超跑

貓僵硬癱倒稻田　近看見驚人真相

口愛「15個危險動作」！醫示警：千萬別刷牙

快訊／孫藝真生了「順利產下兒子」

張蘭護汪小菲真報案：為社會除害！

高虹安當選　「Wecare新竹」秒出現

女逛超市踩到櫻桃滑倒　摔成傷殘十級

10大浪費錢裝潢！第一名讓人超後悔　

更多

最夯影音

更多
貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師
貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

留長髮被誤認、遭批評　4歲萌弟仍堅持媽超驕傲

留長髮被誤認、遭批評　4歲萌弟仍堅持媽超驕傲

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面