民進黨「囂張沒落魄久」　謝金河4點曝慘敗原因：小英寶寶成破口

▲2022九合一大選慘敗，民進黨主席蔡英文與秘書長林錫耀鞠躬向支持者道歉。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

民進黨九合一選舉選出黨史最差成績，財信傳媒董事長謝金河表示，選後他聽見「市場最底層的聲音」，一位阿婆以台語直言「囂張沒有落魄久」，點出民進黨這次選舉最大的問題。他也提出4點看法分析民進黨選情不妙的原因，更指出有「小英寶寶」之稱的林智堅正是這次選舉的破口。

謝金河表示選舉日隔天（27日）一大早到石碇老街走走，聽到豆漿店旁小販在討論前一晚的選舉結果，一位阿婆用台語說出「囂張沒有落魄久，太囂張了，這次就死得很難看！」

謝金河說這些年他已很少直接預測選情，但每周三上午都會跟財訊雙周刊編輯部門聊天開會，他就在會中表示，直覺今年民進黨選情恐怕十分不妙。

謝金河以下4點分析民進黨本次慘敗原因。

1，過去民進黨選舉都是由下而上，以初選定勝負，但這次只有屏東縣辦初選，所有人選都是「選對會」推派，這當中存在很多主觀意識，不一定會推出最好的人選，於是，有小英寶寶之稱的林志堅成了破口。

2，這次英派總攬大局，由林錫耀，洪耀福操盤，他們在2018年曾經輸了一次，經過4年，他們再次擔綱，這次選舉的主軸很模糊，即便是最後喊出「抗中保台」，也很虛弱無力。很多爭議性的議題，包括防疫，疫苗，或是台海危機，甚至最近半導體「去台化」，所有論述都不積極，完全引不起共鳴。

3，側翼的極大化釀成重大危機，去年，台中市補選一席立委，電視台用洪荒之力猛打顏寬恒奏效，今年大家如法炮製，全力追打蔣孝嚴的陳年緋聞案，後來又猛打林姿妙，高虹安⋯⋯我偶爾打開電視頻道，殺得太過頭，其實反而有反效果，甚至，反而為敵營拉抬聲勢。

4，驕兵必敗！2020年民進黨大勝，很多人忘了我是誰？尤其是圍繞在小英身邊的英系核心人士更不可一世，他們總攬陳時中選務，陳時中本來是不錯的產品，這次被包裝得四不像，一點力道也沒有。此時又不時傳出，英派可能拱出陳建仁，排除賴清德，大選前夕，內部人自己卡自己，離心離德，選舉如果沒有眾志成城，一定選不好！

最後謝金河表示，民進黨選前就已經很無力，小英總統也有察覺危機，但已經來不及，去年全黨面對四大公投的團結一致消失不見，「這種虛弱無力，如果台北市及桃園市都輸掉，民進黨就是慘敗。」

謝金河說這次選舉對民進黨來說是最壞的結果，被選民教訓、輸到脫褲子的民進黨，這次如何痛定思痛，調整路線和腳步，以及找到下個救世主，「過了今天，其實2024的局已經展開。」