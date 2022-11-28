女主播「髒話嗆蔡英文、蘇貞昌」全直播：沒在怕！　留言區被刷爆

記者邱晟軒／綜合報導

九合一地方大選落幕，民進黨全面崩盤，遭逢自創黨以來的空前大敗。對此，媒體人陳凝觀在網路節目廣告時段上開嗆民進黨，上至總統蔡英文、行政院長蘇貞昌，下至網軍側翼，三字經髒話連發，引發觀看直播的網友刷爆留言區直呼「唯一支持廣告時間」、「罵到血流成河了」。

針對民進黨敗選，陳凝觀26日開票當晚，在節目《年代向錢看》網路直播上開嗆蘇貞昌，「蘇貞昌曾經在國會殿堂接受質詢時罵立委『不要臉』，今天我就要公開請問蘇貞昌，請問誰比較不要臉？」

陳凝觀接著將砲火朝向蔡英文，表示自己對於中國大陸向台灣發射數十顆飛彈，蔡英文卻不開中外記者會這件事耿耿於懷數個月，「一個國家領袖怎麼可以不在國安危機最重要的時刻去面對全世界，以及面對全台灣？我由衷地希望下一個領袖不會這樣」。

緊接著到了廣告時段，陳凝觀向來賓坦言「我罵蔡英文不負責任好多次都是私底下罵」，來賓則回應「我都不敢寫臉書，因為一寫下去就想罵人...」，此時此刻，工作人員緊急通知當刻仍在直播，嚇壞現場所有來賓。

▲陳凝觀節目上髒話痛批民進黨！（圖／年代向錢看）

陳凝觀此時完全解放，立刻狂嗆民進黨，「沒在怕的！Ｘ他媽的！給我清理門戶，英系的垃圾給我下架」、「我就是在罵民進黨的側翼網軍拿著刀槍亂掃射，去年我提出國內疫苗、檢測越多越好，結果他Ｘ的，被網軍發動罵成『中共同路人』，他Ｘ的根本無知神經病，他Ｘ的民進黨卻放任這些網軍亂搞」。

在其他段廣告時間中，陳凝觀多次質問蘇貞昌是否要為敗選下台，「到底什麼叫不要臉，請問蘇貞昌到底誰比較不要臉？若按照蘇貞昌的人格標準，敗選不必負政治責任，算不算不要臉？」、「Ｘ他媽的、Ｘ他媽的、Ｘ他媽的、Ｘ他媽的」。不料，工作人員在此時告知最新資訊，指稱蘇貞昌已口頭請辭，陳凝觀聽聞後暴怒表示，「口頭請辭？給我永遠辭職啦！」

對於陳凝觀在廣告時間髒話狂飆，引發大批觀看直播的網友刷爆留言區「唯一支持廣告時間」、「罵到血流成河了」、「凝觀今天很戰狼」、「笑死！最好看就這段」、「廣告時間才是本體」、「廣告時間比正片好看」、「真心話最好看」、「我喜歡這種無碼的版本」、「廣告時間更精彩」。