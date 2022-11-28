新疆大火釀10死　土耳其籲中國政府公開肇因

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新疆烏魯木齊大火釀10死　土耳其籲中國政府公開肇因

▲烏魯木齊惡火燒出諸多問題。（圖／翻攝微博）

▲烏魯木齊惡火燒出諸多問題。（圖／翻攝微博）

文／中央社台北27日電

新疆烏魯木齊市疑不當封控導致大火造成10死。土耳其外交部要求中國告知大眾火災原因。

土耳其外交部昨天透過聲明表示，「我們希望火災背後的因素能公開」。

土耳其外交部說，「得知中華人民共和國新疆維吾爾自治區首府烏魯木齊發生火災，造成民眾傷亡，我們深感痛心」。土耳其外交部並表示哀悼，盼傷者早日康復。

世界維吾爾代表大會（World Uyghur Congress）也發聲明呼籲國際社會立即採取行動，追究中國政府推卸責任、漠視維吾爾人生命。世維會也呼籲中國政府終止極端防疫封控措施。

世維會主席多里坤．艾沙（Dolkun Isa）表示，中國政府毫不留情，地方政府完全無視維吾爾人民的需要和訴求，因此沒有及時採取行動撲滅大火。對維吾爾人性命的冷酷是中國政權的特徵，它持續以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封鎖措施為工具，對維吾爾人進行種族滅絕。

烏魯木齊市吉祥苑小區24日晚間發生火災，疑因過度封控阻礙居民逃生及消防車搶救，導致10死9傷。官方事後推卸責任還反指居民「自救能力差」，引發中國網友強烈憤慨。

上海市民昨晚群聚烏魯木齊中路，點燃燭光悼念死者，悲傷參雜憤怒，現場數度高喊「不要做核酸」、「要自由」、「習近平下台」、「共產黨下台」等口號，伴隨人數不斷增加，大批警力也趕赴現場，強力清空。

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