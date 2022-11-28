明年1月內閣將小改組　綠營盛傳2人可能下台

記者黃翊婷／綜合報導

九合一大選落幕，民進黨慘敗，總統蔡英文宣布請辭黨主席，但慰留了口頭請辭的行政院長蘇貞昌。知情人士聲稱，行政院可能會進行小幅改組，民進黨內盛傳，行政院副院長沈榮津、財政部長蘇建榮都是「可能下台」的人選。

▲民進黨主席蔡英文與祕書長林錫耀一同召開記者會。（圖／記者李毓康攝，下同。）

民進黨26日晚間舉行「2022年地方選舉結果」記者會，黨主席、總統蔡英文宣布承擔所有責任，即刻請辭黨主席一職。行政院長蘇貞昌也秉持責任政治向蔡英文口頭請辭，但被蔡以「穩定政局」為由慰留。

▲蔡英文與林錫耀鞠躬向支持者道歉。

根據《聯合新聞網》報導，知情人士聲稱，接下來行政院將會進行小幅改組，民進黨內盛傳，行政院副院長沈榮津、財政部長蘇建榮都有可能下台，而內政部長徐國勇雖然也曾透露辭意，但獲得強力慰留，未來動向也非常值得關注。

▲沈榮津曾為林佳龍站台。

在經濟部任職將近40年的沈榮津政治經歷豐富，2017年8月出任代理經濟部長，同年9月正式接任成為經濟部長；2020年6月原行政院副院長陳其邁請辭投入高雄市長補選，他便升任為行政院副院長。

▲蘇建榮。（圖／ETtoday資料照）

蘇建榮同樣擁有豐富的政治經歷，擔任過財政部政務次長、台北市政府財政局長、財政部賦稅改革委員會研究員等職位，還曾在大學任教，有多篇學術論文著作，是知名的財政學學者。

而關於內閣改組，民進黨立委許智傑27日表示，改組時間點推估落在明年1月左右，基隆市長林右昌、新竹市前市長林智堅、桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安，都有很好的執政經驗，適合入閣貢獻專業；他認為，若未來要大幅度改組，鄭文燦將會是不錯的閣揆人選，這不僅象徵民進黨中生代的世代交替，也將是民進黨重新出發的新開端。