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兵役延長年輕人不投民進黨　綠營老將梁文傑曝敗選2原因

記者黃翊婷／綜合報導

九合一大選民進黨創下創黨以來最差成績，老將台北市議員梁文傑也敗選。梁文傑今日（28日）凌晨在臉書PO文檢討民進黨慘敗的原因，直指這次年輕人不挺，是因為疫情和兵役延長這兩個關鍵問題。

綠營老將梁文傑敗選，發文檢討民進黨。（圖／翻攝自Facebook／梁文傑）

▲梁文傑（左）與妻子林楚音（右）都是民進黨員。（圖／翻攝自Facebook／梁文傑，下同。）

梁文傑選上3屆台北市議員，是民進黨的老將之一，今年九合一大選尋求再次連任，沒想到卻意外敗選。梁文傑28日凌晨在臉書PO文表示，自己從學生時代開始參加民主運動，也算是「老靈魂」了，有些話他自認可以說一下，「民進黨這次慘敗，藍營當然會把我們說得很不堪，連我們自己人都會鬼扯一些說法附和一些媒體，在內部製造矛盾。當『民進黨良心』很簡單，只要罵民進黨就好，但這種事實在太廉價。」

梁文傑直言，這次年輕人不投民進黨，而且是不分縣市的全台性現象，他認為原因有兩個，第一個原因是疫情，雖然台灣的防疫成績名列世界前茅，但有些情緒是無法處理的，例如疫情嚴重時，很多旅行社和餐飲業者停業，甚至倒閉，很多人失去工作，他們當然要怪罪給執政黨；又例如疫苗缺乏時，政策決議先給老年人施打，最後才輪到年輕人，讓很多年輕人覺得自己沒有受到政府照顧。

梁文傑說，這些情緒都是無法靠解釋來化解的，講再多「這是不得已」也沒用，「而國民黨和民眾黨就是利用了這些情緒。」

綠營老將梁文傑敗選，發文檢討民進黨。（圖／翻攝自Facebook／梁文傑）

▲梁文傑呼籲民進黨不要搞內鬥，找出原因才是人民想看到的。

而第二個原因，梁文傑認為是兵役問題，俄羅斯對烏克蘭開戰，加上中共對台軍演，台灣人民以前覺得中共只是虛張聲勢，如今情勢好像有些「迫在眉睫」，而且兵役又要延長，這就讓很多人悄悄改變立場，尤其是最可能上戰場的年輕族群，和年輕人們的父母、祖父母，「於是『票投民進黨，青年上戰場』就開始發酵了。」

梁文傑強調，疫情會過去，等到國門大開和口罩解禁之後，這些經驗都會被淡忘，但兩岸關係緊繃是常態，「只要習近平還在，這就是明年總統選舉的主題。我說的不一定對，但找出原因，不要趁機搞內鬥，這才是台灣人民想要看到的。」

▼梁文傑臉書文章。

綠營老將梁文傑敗選，發文檢討民進黨。（圖／翻攝自Facebook／梁文傑）

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