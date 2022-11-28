哪裡最死忠？這縣市被一面倒點名　驚人數據曝

記者陳俊宏／綜合報導

九合一大選落幕，有網友詢問，現在最死忠的城市是哪個縣市？結果台北市被一面倒點名。而根據資料，國民黨近3屆北市長得票率都在40-42%，未曾低於40%。

原PO在PTT的發文引起熱烈討論，最多人提到台北，「台北死忠藍」、「台北跳不出藍綠」、「台北啊，沒投33（黃珊珊）就是死忠」、「台北！給我33」、「台北吧，33第三有道理嗎？」

▼蔣萬安當選台北市長。（圖／記者林敬旻攝）



台北市基本盤一向被視為藍大於綠，根據中選會資料，這次台北市長選戰，國民黨的蔣萬安拿下57萬5590張票（得票率42.29％），當選台北市長，民進黨的陳時中獲得43萬4558張票（得票率31.93％），黃珊珊則取得34萬2141張票（得票率25.14％）。

根據資料，近3屆台北市長選戰，國民黨得票率介於40-42%，未曾低過40%，2018年的丁守中獲得40.81%選票，2014年的連勝文得票率40.82%；至於在2010年，競選連任的郝龍斌更囊括55.64%的選票。

至於最死忠縣市，許多網友也提到高雄市，排名第二；但也有人留言，高雄哪裡死忠？上次是國民黨的韓國瑜當選。另外，台南市也被不少人點名，居第三。

▲▼陳時中、黃珊珊敗給蔣萬安。（圖／記者李毓康、黃克翔攝）

